México pierde 3 plazas en ciclismo para Tokio 2020 por errores administrativos

Antes de arrancar oficialmente los Juegos Olímpicos, México ya tiene a sus primeras bajas, afortunadamente no tiene nada que ver con COVID –situación complicada en Japón– sino con un error administrativo hace que Jessica Salazar, ciclistas, decline de su participación en Tokio 2020 y que le cuesta 2 plazas adicionales.

La cosa es complicada -y a decir verdad hasta coraje da- pues Jessica Salazar fue registrada en una prueba en la que no compite y por ética profesional, es que tomó la decisión de no viajar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y explicó sus razones para hacerlo.

En un video compartido en sus redes sociales, Jessica Salazar explicó la situación por la que atraviesa: “Por una decisión fundamentada por criterios poco claros de selección por parte de la Federación Mexicana de Ciclismo, el día de ayer me enteré por las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano que he sido inscrita para representar al país en la prueba del ómnium“.

“Cabe aclarar que no se me ha notificado formalmente por medio de ninguna instancia ni he sido convocada por lo que el día de hoy quiero comunicar que rechazo formalmente la nominación a participar en los Juegos Olímpicos en la prueba del ómnium, ya que va en contra de mi ética y mis valores como deportista y como persona“.

“Respetando la esencia del olimpismo y de lo principal que es buscar los mejores resultados posibles para nuestra nación y en vista de la presente situación de la plaza en cuestión, quien debería ser la acreedora de esta debería ser quien consiguió la mayoría de los puntos necesarios para el ranking y es mi compañera Yareli Salazar“, agregó.

¿Qué pasó con la plaza de Jessica Salazar para Tokio 2020?

Jessica Salazar presentó un recurso de apelación ante el TAS contra la Federación Mexicana de Ciclismo y también, contra el Comité Olímpico Mexicano por no registrarla en la prueba de velocidad por equipos, en la que ella se preparó para obtener la clasificación para México.

La Federación Mexicana de Ciclismo realizó un evento que definiría a los que participarían en Juegos Olímpicos y de acuerdo a los resultados, determinó que Jessica Salazar no iría a Tokio 2020 en la prueba de velocidad por equipos, peeeeeeero, que en su lugar Yuli Verdugo acompañaría a Daniela Gaxiola.

Después, la Federación de Ciclismo armó un verdadero -e indignante- relajo, pues registró a Yuli Verdugo y a Daniela Gaxiola para las pruebas rápidas y no inscribió a Yareli Acevedo sino a Victoria Velasco para la ómnium; posteriormente confirmó una plaza adicional en ciclismo contrarreloj femenil, en la que registraron ante el COM a Yareli Acevedo y agregó a Jessica Salazar como suplente en pista.

Hasta la Unión Ciclista Internacional intervino y echó para atrás los registros de Acevedo y Velasco, pues ninguna de las 2 ciclistas reunieron los puntos de ranking olímpico en cantidad ni en tiempo solicitados y que por ello no tendrían autorizado presentarse en el evento. What?

Delegación mexicana perdió plazas en prueba contra reloj femenil

Como Yareli Acevedo y Victoria Velasco no alcanzaron los criterios para poder estar en Tokio 2020, las plazas que les correspondía fueron eliminadas, así que, también se bajaron -forzosamente- del barco de Juegos Olímpicos y si le sumamos a la Jessica Salazar, quien también no asistirá a la justa, se pierde esperanza de medalla para México.