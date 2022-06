Gerardo Torrado explica la ausencia de Marcelo Flores en la Selección Sub 20, tras el fracaso en el Premundial

La Selección Mexicana Sub 20 (la generación de Marcelo Flores) fracasó en el Premundial de la categoría, en el que además estaba en disputa el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024, de modo que no tendremos representación en futbol varonil en la justa veraniega, pese a que en 201 el equipo mexicano se colgó la medalla de bronce.

México cayó ante Guatemala en tanda de penales en Cuartos de Final y de inmediato surgieron voces críticas al respecto, aunque antes de señalar a los jugadores o cuerpo técnico, se fueron contra los dirigentes, tanto de la Federación Mexicana de Futbol como de la Liga MX, con una serie de cuestionamientos, que fueron desde la ausencia de Marcelo Flores hasta el actual formato de la Liga MX, con muchos extranjeros, sin descenso y pocas oportunidades para jóvenes jugadores.

Por ello, Gerardo Torrado, director deportivo de la Federación Mexicana de Futbol dio la cara para tratar de explicar el fracaso de la Selección Sub 20.

Habrá consecuencias comerciales y económicas

Tal vez después del Mundial, los Juegos Olímpicos es la mayor ventana para cualquier selección, por lo cual en esos periodos se acercan marcas comerciales a la Selección Mexicana y a la federación, por lo cual, la ausencia del Tri en París 2024 tendrá un impacto en cuanto a pérdidas económicas.

“Está claro que el resultado de ayer (miércoles) tiene un impacto a nivel comercial y económico, más por los Juegos Olímpicos de París y el impacto en las carreras de los futbolistas, tenemos que hacer un camino en conjunto con los clubes”, mencionó.

¿Por qué Marcelo Flores no fue al Premundial?

La generación de Marcelo Flores no sólo se quedará sin Mundial Sub 20, sino que no tendrá Juegos Olímpicos. El jugador del Arsenal estuvo entrenando con la Selección Mayor para ver desde las tribunas los juegos amistosos contra Nigeria, Uruguay y Ecuador. Apenas jugó unos minutos en la Nations League y reportó a la pretemporada del Arsenal con el primer equipo.

Foto: Getty

Torrado indicó que la ausencia de Flores se debe a que los Gunners no quisieron prestar al jugador, ya que el Premundial no se realiza en Fecha FIFA. “Yo hablé con la gente del Arsenal para que nos prestaran a Marcelo y esas situaciones no las puedes controlar y ellos deciden dónde estará. Marcelo estuvo con Selección Mayor y luego el club decidió que haga la pretemporada para ver si puede estar en el primer equipo”.

¿Se va a reducir el número de extranjeros en la Liga MX?

Torrado indicó que se realizará un análisis profundo sobre el fracaso de la Sub 20, y aseguró que se tocará el tema del exceso de extranjeros en la Liga MX, en la cual cada equipo puede registrar hasta 10 jugadores no formados en nuestro país y aunque sólo ocho pueden estar en cancha al mismo tiempo, los espacios para los mexicanos se reduce a tres, por lo que se opta por elementos de experiencia antes que un jugador joven.

Indicó que se propondrá el regreso de la regla 20/11 (un jugador Sub 20 entre los 11 de cancha), misma que había dado frutos anteriormente en selecciones olímpicas.

Agencia Mexsport

“Creo que será uno de los puntos que salga de este diagnóstico para ver de qué forma podemos desarrollar a esta generación y a las que vienen en camino. Platicaremos a detalle para ver en conjunto qué se puede hacer con la liga para que tengan más experiencia antes de estos torneos”, declaró.