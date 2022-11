Entrevista con Pablo Alabarces: "Será lo que Dios quiera o lo que Messi pueda"

El futbol no sólo se juega en la cancha, también sucede en las hojas en blanco que llenan escritores que comparten esa pasión por las letras y por el futbol, y ese es el caso de Pablo Alabarces, autor de obras como ‘Futbol y Patria’ y ‘El futbol en América Latina’, quien para el Mundial de Qatar lidera un dossier, ‘Historia del fútbol en América Latina’, en la revista Historia Mexicana.

El escritor argentino se considera un aficionado al futbol inocente, un rol que le permite observar el deporte de una manera más objetiva respecto a los hinchas pasionales, por lo cual disfrutó de la mejor época de Lionel Messi como el mejor jugador del mundo, aunque considera que los mejores momentos del 10 de Argentina ya han sucedido, justo ahora que Argentina logró conformar un equipo bueno, mas no extraordinario.

De este y otros asuntos mundialistas charlamos con el escritor nacido en Buenos Aires, el 4 de noviembre de 1961.

Cortesía

Jorge Valdano decía que el mejor jugador del mundo era Lionel Messi y que el segundo mejor jugador del mundo era Messi lesionado ¿El tercer mejor jugador del mundo es Messi veterano?

No, no. El Messi que esta jugando de hoy es un Messi que ganó inteligencia y serenidad, pero perdió explosión. En Argentina tenemos una metáfora que es la de tomar la patente, que es cuando tú corres detrás de un carro saludas los números de la placa. Cuando Messi arrancaba los defensores solo podían apuntar los números de la placa, eso ya no es así, pero sigue su capacidad de definición y ganó mucho en inteligencia táctica, pero ya no es el mejor jugador del futbol en la actualidad, el problema es que ya fue el mejor jugador de todos los tiempos (risas)y esto no lo digo yo, lo dice la revista inglesa Four Four Two, que lo pudo delante de Maradona. El tercer mejor jugador es Cristiano Ronaldo según esta revista.

Sopitas.com

Charlábamos antes con Dario Fritz, un escritor argentino radicado en México, y nos decía que en el juego México contra Argentina no todo se reduce a un salvador, en referencia a Messi. ¿Qué opina de esto?

Messi brilló en el Barcelona porque era el mejor jugador del mundo en el mejor equipo de todos los tiempos, lo que no ocurría con Argentina, hasta ahora. Messi ya no es un salvador. Era un Messi magnifico con un equipo espantoso, ahora no es el mejor Messi, pero tiene un buen equipo, compacto, que puede ganar con cualquiera, pero también pierde con cualquiera.

Se habla de varias maldiciones, entre ellas la del a virgen de Jujuy, pero ahora tienen ayuda divina, pues el papa es argentino y aficionado al futbol…

Pero se lo estás preguntado eso a alguien que no es creyente (risas). Yo soy sociólogo, y digo ante periodistas deportivos que no soy técnico de futbol, ni periodista, ni analista táctico, pero tengo algunas ideas sobre futbol. Pienso que los hinchas argentinos no saben nada de futbol, están tan intoxicados por su relación pasional y agonística con el futbol que no ven el futbol, son tan fanáticos que no ven otro futbol, no ven la cancha. Yo comparto esa ignorancia, la diferencia es que soy consciente de esa ignorancia y prefiero mantenerme como un espectador más inocente y desde este lugar como aficionado inocente tengo mis propias cábalas, pero esta vez, por trabajo (estaré dando clases en España), no puedo tener ningún tipo de pacto espiritual, entonces será lo que Dios quiera o lo que Messi pueda.

Sopitas.com

¿Qué expectativas tiene sobre las historias que nos pueda dejar Qatar 2022?

Lo que Qatar nos va a dejar es la controversia, espero que nos pueda dejar algunas historias futboleras. En el origen de Qatar está la polémica, fue mal elegido, elegido con sobornos y corrupción. Al final no puede haber otra cosa más que polémica. Han tenido éxito en ocultar el desastre en la construcción de los estadios. Yo no puedo ser sino pesimista, yo crecí en la Argentina de 1978, acá hubo un Mundial en medio de la dictadura más sangrienta y los movimientos de los derechos humanos le pidieron a los países europeos boicotear el Mundial con la concentración más sangrienta a solo mil metros del estadio de River Plate. Del futbol no puedo esperar que surja un ejemplo moral.

¿Cuáles son sus favoritos para el Mundial de Qatar?

Brasil es el equipo que va ganando 2-0 sobre todos los demás. La otra vez bromeaba con mi hijo sobre los jugadores que Brasil no puede llevar, porque sólo lleva a 26 y menos mal que sólo puede llevar 26, eso es Brasil.