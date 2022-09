En 1991, la Selección Mexicana comenzó una especial relación con Argentina, al nombrar a César Luis Menotti como técnico del Tri. Fue el responsable de llevar, por ejemplo, a Jorge Campos al arco de México, y a casi a la par de la llegada del ‘Flaco, llegó a nuestro país un periodista y novelista argentino que desde entonces ha radicado en nuestro país, hablamos de Darío Fritz.

Darío Fritz es coautor de “Con la muerte en el bolsillo: Seis desaforadas historias del Narcotráfico” y “El Libro Rojo, tomo III”. Actualmente es profesor en la carrera de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser editor de varios medios, eso sí, sin dejar de lado una pasión por el futbol, en especial por Boca Juniors.

En Argentina comenzó su gusto por el futbol y las letras, a través de la icónica revista El Gráfico. Esa pasión por la literatura y el periodismo lo llevó a “hacer revistas” en casa y de a poco se nutrió de obras literarias. “Literatura y periodismo es una buena simbiosis para quienes escribimos”, dice en entrevista con Sopitas.com.

En México no sigue en especial a algún equipo, aunque tuvo cierta simpatía por el Atlas a su llegada a México, y a la ciudad de Guadalajara, y luego por el Atlante de La Volpe. Es una persona amable, amena y seria, aunque en cuanto avanza la charla y llegamos al momento de hablar sobre futbol y Boca, el semblante del novelista dibuja una sonrisa.

¿Cómo te atrapó Boca?

No sé, esas cosas de niño. Aunque a mi papá no le gustaba el futbol, en la familia había alguien de Boca, con los amiguitos, alguien era de Boca. En algún momento dudaba si era de Boca o de San Lorenzo por un tío español que era fan de San Lorenzo. Al final me quedé en Boca. Siempre he tratado de ver el futbol con gusto… te apasionas, sí, pero tratas de ser un poquito como el periodismo mismo, equilibrado, y saber mirar, saber ver qué está bien y qué está mal en tu equipo favorito y reconocer en los otros cuando está haciendo mejor las cosas.