Lo que necesitas saber: Chequia sólo ha disputado dos Mundiales desde la separación de Checoslovaquia

Llegó la hora de la tercera y última prueba de México en el Mundial, en la fase de grupos, y el rival es Chequia, una selección que conquistó su pase a esta Copa del Mundo a través del repechaje de la UEFA, tras derrota a Dinamarca en tanda de penales, pero que está al borde de la eliminación, por lo cual necesita ganar este miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México.

La balanza general se inclina a favor de Chequia en el historial contra la Selección Mexicana, aunque esta vez no llega como favorita para este cotejo, sin embargo a México le ha ido mejor si hablamos únicamente de partidos en Mundial.

El primer triunfo de México en un Mundial fue ante Chequia

En el Mundial de Chile 1962, México le ganó 3-1 a Checoslovaquia, el 7 de junio, en el último partido de la fase de grupos. Para ese momento el Tri ya estaba eliminado, pero consumó su primer triunfo en la historia de las Copas del Mundo con los goles de Isidoro “Chololo” Díaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández.

En aquel Mundial, el equipo europeo llegó hasta la final del torneo contra Brasil y la perdió, así que se puede decir que le ganamos a la futura subcampeona del mundo.

Ese es el único antecedente de México y Chequia en la historia de los Mundiales, aunque hay que destacar que en realidad se trataba de la Selección de Checoslovaquia.

La transformación de Checolovaquia a Chequia

Ahí le va el dato cultural del día: Checoslovaquia dejó de existir hace un buen rato.

En 1994 esta país se dividió en dos naciones, Eslovaquia y República Checa. Desde entonces la selección checa compite bajo este nombre, pero se debilitó mucho futbolísticamente, ya que desde su separación solo ha calificado dos Mundiales, Alemania 2006 y Norteamérica 2026.

Fotografía @ceskarepre_eng vía X

Historial de México vs Chequia

México y Chequia han disputado tres partidos hasta ahora, contando la era como Checoslovaquia. El primero de ellos fue en 1961, y los europeos nos ganaron 2-1. Un año después se dio el primer triunfo de México en Mundiales en Chile 1962.

Tras la desintegración de Checoslovaquia, México tuvo otro encuentro contra Chequia o República Checa en el año 2000, en la Copa Carlsberg, en la cual nos ganaron 2-1.