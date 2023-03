Finalmente llegó el esperado debut de Diego Cocca como DT de la Selección Mexicana y la verdad es que el sabor es agridulce. De acuerdo, se ganó uno y se empató otro; 4 puntos de 6 posibles. Se calificó al Final Four de la Concacaf Nations League, va, pero México sufrió de más contra Surinam y nomás no pudo con Jamaica en el Estadio Azteca.

México jugará contra Estados Unidos en el Final Four de la Nations League / Foto: Getty

Enorme diferencia respecto a Estados Unidos, selección que aplastó a Granada (7-1) y cumplió derrotando a El Salvador en casa. Y no, no se trata de la eterna comparación nomás porque somos vecinos… ¡Estados Unidos es nuestro siguiente rival en el Final Four de la Nations League!

México tendrá que enfrentar a Estados Unidos en semifinales del Final Four en la Nations League

Pues sí, aunque todo torneo de Concacaf está diseñado para que México y Estados Unidos jueguen la final, la Selección Mexicana no cumplió con las expectativas y terminó como el peor clasificado al Final Four de la Nations League.

México jugará contra Estados Unidos en el Final Four de la Nations League / Foto: Getty

Estados Unidos, por otro lado, fue el número 1, por eso es que el cruce quedó así. Panamá fue el número 2 para sorpresa de todo mundo, dejando fuera a Costa Rica. Canadá completa el Final Four de la Nations League.

México jugará contra Estados Unidos en el Final Four de la Nations League / Foto: Getty

Acá te dejamos las posiciones de la Concacaf Nations League y un poco más abajo la clasificación del Final Four:

Grupo A:

SELECCIÓN PUNTOS México 8 Jamaica 6 Surinam 1

Grupo B:

SELECCIÓN PUNTOS Panamá 10 Costa Rica 6 Martinica 1

Grupo C:

SELECCIÓN PUNTOS Canadá 9 Honduras 6 Curazao 3

Grupo D:

SELECCIÓN PUNTOS Estados Unidos 10 El Salvador 5 Granada 1

México jugará contra Estados Unidos en el Final Four de la Nations League / Imagen: Concacaf

¿Cuándo juegan México vs Estados Unidos en las semifinales del Final Four de la Nations League?

Como decíamos, las semifinales del Final Four de la Nations League se juegan 1 vs 4 y 2 vs 3 de acuerdo a la clasificación antes mencionada. Por lo tanto, los enfrentamientos serán México vs Estados Unidos y Panamá vs Canadá.

Además del morbo que genera un México vs Estados Unidos por la rivalidad, este duelo en la Nations League tendría el ingrediente extra de ver a Alejandro Zendejas contra la Selección Mexicana. Como seguro recuerdas, mucho se debatió sobre si jugaría con nosotros o con ellos y ahora podría enfrentar al Tri.

Zendejas podría estar en el México vs Estados Unidos de la Nations League / Foto: Getty

Y a la pregunta de cuándo y dónde se juegan las semifinales del Final Four en la Concacaf Nations League, la respuesta es que los partidos se jugarán el próximo 15 de junio de 2023 en Allegiant Stadium de Las Vegas. La final está pactada para el 18 de junio, en el mismo estadio.

PARTIDO FECHA HORARIO SEDE México vs Estados Unidos 15 de junio de 2023 19:00 o 22:00 hrs Allegiant Stadium de Las Vegas Panamá vs Canadá 15 de junio de 2023 19:00 o 22:00 hrs Allegiant Stadium de Las Vegas

Se viene la primera gran prueba para Diego Cocca con la Selección Mexicana. ¿Podrá derrotar a Estados Unidos y llevar a México a la gloria en el Final Four de la Nations League?