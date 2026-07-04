Lo que necesitas saber: En cierto momento hubo aprobación para el cambio de horario, pero al final se determinó mantener la hora original

Vaya ruido el que se hizo con eso de que el partido entre México e Inglaterra podría cambiar de horario este domingo 5 de julio. Originalmente estaba programado para disputarse en el Estadio Ciudad de México o Estadio Azteca a las 18:00 horas, y aunque se reportó que cambiaría a las 12:00 por diferentes temas, al final la FIFA decidió mantenerlo como estaba previsto.

Foto: Edgar Negrete-Cuartoscuro.

México vs Inglaterra no cambia de horario, ¿pero por qué se dijo que lo haría?

No fue un rumor ni fake news. De acuerdo con Alberto Lati, uno de los periodistas más importantes de nuestro país, en cierto momento se dio la aprobación para que el partido entre México e Inglaterra se jugara a las 12:00 horas.

Una posible tormenta eléctrica, ayudar a que la transmisión en Inglaterra fuera en un mejor horario y tener un mayor control en la seguridad por los posibles festejos tras el partido, fueron algunos de los argumentos que se tomaron en cuenta.

Pero al final la FIFA decidió mantener el partido en su horario original, a las 18:00, lo cual fue confirmado por TUDN.

TUDN mantiene el horario original

México vs Inglaterra

México vs Inglaterra

¿Por qué iba a cambiar el horario del México vs Inglaterra?

Como decíamos, el cambio de horario estaría sustentado principalmente por cuestión del clima, ya que se pronostica que cerca de las 18:00 podríamos tener tormenta eléctrica en la Ciudad de México, como ocurrió el martes anterior previo al juego contra Ecuador.

Aquel partido se retrasó una hora, y lo que pretendía FIFA era evitar un escenario similar; no sólo en el tema del retraso del juego, sino también facilitar los protocolos de seguridad de los aficionados, pues en este tipo de casos (tormentas eléctricas y fuertes lluvias en lugares de alta concentración) se requiere el apoyo de Protección Civil.

Además, hay que recordar que en los festejos del partido entre México y Ecuador se reportaron cuatro fallecimientos en la zona del Ángel de la Independencia.

Festejos en CDMX por victorias de la selección nacional // X:@GobCDMX

Otro factor –aunque secundario– era facilitar el horario de transmisión en Inglaterra. El partido se disputará a la 1:00 de la mañana del lunes 6 de julio en horario de Inglaterra, pero con el cambio, el juego hubiera iniciado a las 19:00 horas de allá, un horario estelar para la televisión británica.