¿Cuándo y dónde ver a México vs Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026?

Lo que necesitas saber: El partido de octavos de final será el último del Mundial 2026 en México

¡Sí se pudo! México superó la difícil prueba que representaba Ecuador en 16vos y ahora vamos por los octavos de final del Mundial 2026. ¿Quién sigue? El próximo rival sin duda será otra aduana complicada: Inglaterra.

No es poca cosa hablar de esto, pues aunque estamos en los mismos octavos de final donde nos han dejado fuera en los últimos mundiales, por fin se superó la barrera mental de no ganar un juego de eliminación directa en una Copa del Mundo… ¡No ocurría desde hace 40 años en México 86!

Foto: Mexsport

México vs Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026

Es un partido especial y un rival muy especial también. México se enfrenta a Inglaterra en el mismo escenario donde los ingleses quedaron fuera ante Maradona y compañía con la mano de Dios en 1986. El recuerdo de hace 40 fortalece a la Selección Mexicana y les pega a ellos.

Inglaterra sufrió bastante contra RD del Congo a pesar de salir como gran favorito; aunque bueno, no olvidar que Portugal también pintaba para superar fácil a los Leopardos y se toparon con pared.

Pero gracias a un Harry Kane inspirado, los Tres Leones vuelven a la Ciudad de México en busca de una revancha para ellos.

Inglaterra, rival de México en el Mundial 23026 / Foto: MexSport

Fecha, hora y transmisión: ¿Dónde ver a México en octavos del Mundial 2026?

Pero bueno, sin importar si es Inglaterra, México debe pensar que puede ganarle a quien sea ahora que por fin se pudo avanzar en un juego de eliminación directa.

¿Cuándo juega México los octavos de final del Mundial 2026 ? Domingo 5 de julio desde el Estadio Ciudad de México.

los ? desde el Estadio Ciudad de México. ¿A qué hora es el partido? Arranca a las 18:00 horas.

¿Dónde ver? La transmisión va por televisión abierta, en Canal 5 y Azteca 7.

Bracket al momento del Mundial 2026

El partido de octavos de final representa el último juego del Mundial 2026 en México. Guadalajara y Monterrey ya se despidieron, y este será el último duelo en el Estadio Ciudad de México.

Sería increíble que este último partido del Mundial 2026 en nuestro país sea con una victoria de la Selección Mexicana contra Inglaterra. Puede que no pero… ¿y si sí?