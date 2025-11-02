Lo que necesitas saber: El único Mundial Femenil Sub 17 donde México ganó un juego de eliminación directa, llegaron hasta la final

¡Tráiganles a Italia! México sigue jugando a un nivel extraordinario y clasificó a cuartos de final del Mundial Femenil Sub 17 tras vencer sin mayor complicación a Paraguay, un triunfo donde demostraron que están para enfrentar a cualquiera. ¡Entre las ocho mejores del planeta!

Y no es broma lo de las italianas, en verdad les toca jugar contra Italia en cuartos de final, duelo que no te puedes perder, por eso va la fecha, hora y transmisión para seguirlas y apoyarlas en vivo.

México clasifica a cuartos de final del Mundial Femenil Sub 17 / Foto: @miseleccionfem

México vs Italia: ¿Cuándo y dónde ver los cuartos de final del Mundial Femenil Sub 17?

La Selección Azzurri será una rival de mayor calibre que Paraguay, de eso no hay duda alguna. Superaron la fase de grupos con tres victorias contundentes, goleando a Costa Rica y Marruecos, y derrotando a Brasil en un partidazo Box to Box que terminó 4-3.

Y para colmo, golearon a Nigeria 4-0 en octavos, así que llegan como favoritas ante México para los cuartos de final.

Pero nada, aquí tenemos fe y vamos por las semis. El México vs Italia del Mundial Femenil Sub 17 se juega este domingo, 2 de noviembre, a las 13:00 horas. La transmisión EN VIVO va por TUDN en televisión de paga, además de ViX y FIFA+ en streaming totalmente gratis.

Partido Fecha y Hora Transmisión Links México vs Italia Femenil Sub 17 Domingo 2 de noviembre

13:00 horas TUDN

ViX

FIFA+ ViX

FIFA+

Italia luce muy fuerte en el Mundial Femenil Sub 17 / Foto: FIFA

El gol con el que México avanzó a cuartos de final en el Mundial Femenil Sub 17

La Selección Mexicana tenía muchos motivos para preocuparse de Paraguay, especialmente con Claudia Martínez jugando de titular con la Albirroja. Pero las nuestras estuvieron a la altura, siendo mejores que las sudamericanas, y neutralizando perfectamente a la letal delantera guaraní.

Berenice Ibarra abrió el marcador al minuto 17 con un sólido remate en tiro de esquina, y a partir de ahí México controló el partido todo el primer tiempo. Paraguay metió el acelerador en el último tercio del juego, pero Valentina Murrieta detuvo todo balón que llevaba dirección de portería, sobre todo un mano a mano ante Claudia Martínez a falta de 5 minutos.

El 1-0 se mantuvo hasta el final y México consigue así una victoria histórica, ya que es apenas el segundo Mundial Femenil Sub 17 donde gana un juego de eliminación directa. En el anterior llegaron hasta la final, en 2018.

¡A hacer historia y volver a semifinales! ¡Sí se puede!