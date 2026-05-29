Lo que necesitas saber: Neymar se perderá los partidos amistosos de Brasil previo al Mundial 2026 contra Panamá y Egipto.

Se encienden las alarmas en la concentración de Brasil. El cuerpo médico confirmó que Neymar sufre una lesión muscular de grado 2 en la pantorrilla, por lo que tendrá que estar fuera de 2 a 3 semanas.

Eso significa que ‘Ney’ se perdería el debut de la ‘Verdeamarela’ en el Mundial 2026 contra Marruecos del 13 de junio. Su participación en el resto de los partidos de la Fase de Grupos depende completamente de su recuperación.

“Ayer Neymar se hizo todas las pruebas médicas, que terminaron con una resonancia magnética que terminó con una lesión de grado dos en la pantorrilla, no solo un edema. Se espera que en dos o tres semanas esté recuperado”. Explicó Rodrigo Lasmar, médico de la Selección de Brasil.

Captura de pantalla X

¿Qué partidos se pierde Neymar?

Neymar se perderá los partidos amistosos de Brasil previo al Mundial 2026 contra Panamá y Egipto. Aunque si todo sale bien y logra recuperarse en 2 semanas podría estar disponible para el juego contra Marruecos, en caso de que la recuperación se alargue una semana más, quedaría fuera del debut.

Brasil vs Panamá, 31 de mayo (Amistoso)

Brasil vs Egipto, 6 de junio (Amistoso)

Brasil vs Marruecos, 13 de junio (Mundial 2026)*

¿Qué dijo el Santos de Brasil sobre Neymar?

Antes de que Neymar se uniera a la concentración de Brasil, el cuerpo médico del Santos aseguró que el jugador se encontraba bien de salud y listo para iniciar con los entrenamientos, que lo único que tenía era un edema, pero nada de ‘peligro’.

Sin embargo, para evitar que un edema se convierta en una rotura, se debe suspender la actividad física intensa y darle poco de descanso.

Neymar con la Selección de Brasil / FB Neymar

Seguramente, los médicos de Brasil se dieron cuenta de que algo no andaba bien y ordenaron nuevos exámenes, los mismos en los que se confirmó que no era un edema, sino una lesión muscular. Por lo que ahora, Neymar deberá tener ese reposo y evitar que la lesión se convierta en una rotura que ponga en riesgo su participación en el Mundial.

¿Qué tan grave es la lesión de Neymar?

De acuerdo con los medios brasileños, la lesión de Neymar es mucho más grave de lo que se piensa, incluso es bastante similar a aquel desgarro en la pantorrilla derecha que dejó a Romario fuera días antes del inicio del Mundial de Francia 1998.

Dicha lesión es muy complicada de sanar. La clave es el reposo absoluto y un extenso tratamiento; por ejemplo, Neymar pasa entre 12 y 15 horas al día en tratamiento intensivo para poder llegar al Mundial.

Sin embargo, su ánimo no es el mejor; sabe que puede quedar fuera en cualquier momento si la lesión no sana como debería y despedirse de su sueño.

“Lo que tenemos de información hoy es que la lesión de Neymar es mucho más seria. Es la lesión que sacó a Romário de la Copa del Mundo de 1998, 8 días antes. Pero la tecnología es otra hoy. Lo que también tenemos de información es: Neymar está extremadamente abatido en la Granja Comary, está cojeando bastante y es una lesión dificilísima. Lesión en la pantorrilla es una de las peores para tratar”. Dijo Joanna de Assis, en Sportv.

Ahora, Carlo Ancelotti tendrá que elegir alguno de sus jugador para sustituir a Neymar en los siguientes partidos y esperar a que se recupere para ver si realmente esta listo para ser titular.