México vs Jamaica: Cuándo y dónde ver a la Selección Mexicana Femenil

Lo que necesitas saber: México jugará dos amistosos contra Jamaica en la fecha FIFA femenil, otra vez sin Charlyn Corral en la convocatoria

La Selección Mexicana Femenil vuelve a la actividad en la Fecha FIFA femenina de abril. Enfrentará a Jamaica dos veces, rival de la zona. Bien se pudo buscar a otro equipo para uno de los dos partidos, pero en Europa estarán ocupadas con la Nations League y no se pudo.

Foto: @miseleccionfem

¿Dónde ver el México vs Jamaica Femenil? Fecha, hora y transmisión en vivo

El primer encuentro entre la Selección Mexicana Femenil y Jamaica será el sábado 5 de abril, mientras que el segundo partido se disputa el martes 8. El partido del sábado se juega en el Estadio CPKC de Kansas City, y el del martes será en el Shell Energy Stadium de Houston.

Y para fortuna de todos los que amamos y seguimos el futbol femenil, sí habrá transmisión en vivo, aunque no en televisión. Lo pasarán por Youtube y Facebook.

Partido Fecha y Hora Sede Transmisión / Links México vs Jamaica

Amistoso Femenil Sábado 5 de abril

15:30 horas Estadio CPKC de Kansas City Youtube: (@miseleccionmx)

Facebook:

Selección Nacional de México

Foto: @miseleccionfem

La convocatoria de la Selección Mexicana Femenil para enfrentar a Jamaica

Un tema que siempre genera polémica cuando juega la Selección Mexicana Femenil, es la convocatoria. La lista de jugadoras para los amistosos vs Jamaica se dio a conocer hace unos días y destaca la presencia de jugadoras como Jacqueline Ovalle, Alice Soto o Montse Saldívar ya jugando con la absoluta.

Pero del otro lado de la moneda tenemos a Charlyn Corral, líder de goleo en la Liga MX Femenil, pero que de nueva cuenta no es convocada. ¿No hay veto? Se acaban los argumentos para decirlo. Ojo, no es que alguna de las convocadas no lo merece, pero es raro no ver a la máxima goleadora de la liga en la Selección.

Otra ausencia importante es la de Greta Espinoza, pero en su caso es por lesión.

Ellas son las 23 jugadoras convocadas para el México vs Jamaica:

Posición Jugadora Porteras Esthefanny Barreras (Pachuca)

Blanca Félix (Chivas)

Celeste Espino (Chivas) Defensas Karen Luna (América)

Anika Rodríguez (Tigres)

Annia Mejía (Juárez)

Nicki Hernández (América)

Karol Bernal (Rayadas)

Karina Rodríguez (América)

Reyna Reyes (Portland Thorns)

Natalia Colín (Tigres) Medias Nicole Pérez (Rayadas)

Rebeca Bernal (Washington Spirit)

Diana García (Rayadas)

Karla Nieto (Pachuca)

Alexia Delgado (Tigres)

Alice Soto (Rayadas) Delanteras Scarlett Camberos (América)

Jasmine Casarez (Juárez)

Christina Burkenroad (Rayadas)

Montse Saldivar (América)

Myra Delgadillo (Pachuca)

Jacqueline Ovalle (Tigres)

Foto: @miseleccionfem