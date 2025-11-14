Lo que necesitas saber: Portugal perdió en fase de grupos ante Japón, pero antes de eso le metió 6 goles a Nueva Caledonia y a Marruecos

Por acá siempre creímos en nuestros chavos, no importa lo que se haya dicho de ellos por la mala fase de grupos. México eliminó a Argentina y ahora van por la cabeza de Portugal en octavos del Mundial Sub 17, otro peso pesado del torneo.

Si viste el duelo contra la Albiceleste, estarás de acuerdo en que los partidos se viven con dramatismo de principio a fin, así que los octavos ante Portugal seguro serán otro juego donde se sufrirá, se gozará y se vivirán las emociones al mil.

México va a octavos del Mundial Sub 17 / Foto: @iseleccionsubs

México vs Portugal: ¿Cuándo y dónde ver los octavos del Mundial Sub 17?

¡No te lo vayas a perder por nada del mundo! Pide de una vez que ese día no te busquen, no te llamen, no te escriban… El México vs Portugal se juega el martes 18 de noviembre con horario por confirmar, pero seguro será en la mañana.

La transmisión va completamente gratis y en vivo a través de FIFA+, además de TUDN en tv de paga y por ViX.

Partido Fecha y Hora Transmisión Links México vs Portugal

Mundial Sub 17 Martes 18 de noviembre

Horario por confirmar FIFA+

TUDN

ViX FIFA+

ViX

Argentina parecía un rival más complicado que Portugal

Importante recordar que en este Mundial Sub 17, el formato para definir la fase final fue completamente nuevo. Una vez clasificados los dos primeros de cada grupo y los mejores terceros, todos los equipos se pusieron en una tabla general; el 1 enfrentó al 32 (por eso Argentina jugó contra México) y así sucesivamente, tomando en cuenta también quién fue primero, segundo o tercero de grupo.

Argentina era, en el papel, el rival más complicado del Mundial Sub 17. Claro, solo en el papel, porque una cosa es terminar tu grupo derrotando al resto, que ya medirte a los mejores de otros grupos en partido de eliminación directa.

Luis Gamboa anotó doblete contra Argentina / Foto: MexSport

La Albiceleste ganó sus tres juegos en fase de grupos, mientras que Portugal clasificó en segundo lugar de su sector, pues perdió contra Japón. Eso sí, antes de esa derrota, le habían metido 6 goles tanto a Nueva Caledonia como a Marruecos.

No son un flan, pero confiamos en que México tiene el nivel para dejarlos en el camino. Con Luis Gamboa y Santi López, ¡a ver quién nos para! (Oh, bueno, se vale soñar y yo ya me volví a ilusionar).