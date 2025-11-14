Lo que necesitas saber: México ha enfrentado a Argentina en un Mundial 12 veces, con récord de 4 victorias y 8 derrotas

¡México se sacudió la paternidad de Argentina! La Selección Mexicana se impuso con una gran remontada en dieciseisavos de final del Mundial Sub 17, y ahora se verá las caras con Portugal en octavos.

(No lo digas, no lo digas… ¡Ahhhhh muchaaaaachos, ya me volví a ilusionar!). Es que seamos honestos, la verdad es difícil recordar cuándo fue la última vez que México venció a Argentina en un Mundial, de cualquier categoría. ¿Tú lo recuerdas? Vamos a refrescar nuestra memoria.

México elimina a Argentina del Mundial Sub 17 / Foto: MexSport

La última vez que México derrotó a Argentina en un Mundial, Sub 17 o de cualquier categoría

Ya pasaron largos años desde la última vez que México venció a Argentina en un Mundial, y mira tú, también fue en un Mundial Sub 17.

Ocurrió en la Copa del Mundo Sub 17 de Chile 2015. México y Argentina se encontraron en fase de grupos y les tocó enfrentarse en el primer partido. Y aunque la Albiceleste salió como favorita (como siempre), la Selección Mexicana se impuso 2-0 con goles de Uriel Magaña y Francisco Venegas.

De hecho México comenzó así un camino de oro en aquel Mundial Sub 17. Después de vencer a Argentina goleó a Australia, y cerró la fase de grupos con empate ante Alemania. Terminaron líderes de grupo y atendieron a los anfitriones Chile en octavos, así como a Ecuador en cuartos.

Aquella generación llegó hasta semifinales, donde se toparon con una poderosa Nigeria que terminó ganando la Copa del Mundo. ¡Qué bellos recuerdos!

Todos los enfrentamientos México vs Argentina en mundiales

Contando el partido de este 14 de noviembre en el Mundial Sub 17, México y Argentina se han enfrentado en total 12 veces en mundiales. 4 fueron en selección mayor, 4 en Sub 20, y 4 en un Mundial Sub 17.

Claramente sigue habiendo una ventaja de la Albiceleste (con 8 victorias por 4 del Tricolor), pero al menos, por hoy, ¡nos sacudimos la paternidad!

Mundial 1930: Argentina 6-3 México

6-3 México Mundial Sub 20 1999: México 4-1 Argentina

4-1 Argentina Mundial Sub 17 2003: Argentina 2-0 México

2-0 México Mundial 2006: Argentina 2-1 México

2-1 México Mundial Sub 20 2007: Argentina 1-0 México

1-0 México Mundial 2010: Argentina 3-1 México

3-1 México Mundial Sub 20 2011: Argentina 1-0 México

1-0 México Mundial Sub 17 2013: México 3-0 Argentina

3-0 Argentina Mundial Sub 17 2015: México 2-0 Argentina

2-0 Argentina Mundial 2022: Argentina 2-0 México

2-0 México Mundial Sub 20 2025: Argentina 2-0 México

2-0 México Mundial Sub 17 2025: México 2-2 (5-4) Argentina

Santi López fue héroe para México en los penales ante Argentina / Foto: Getty

Los goles y penales para la remontada de México sobre Argentina en el Mundial Sub 17

Pero no hablemos solo del pasado, ¡celebremos el presente! México comenzó perdiendo ante Argentina en los dieciseisavos de final de Qatar 2025, apenas al minuto 9, y aunque parecía que podían llevarse una goleada en el primer tiempo, aguantaron chido.

En la segunda mitad no exageramos al decir que el equipo era otro. Parece que nos los cambiaron en los vestidores, pues salieron dominando a Argentina en todo sector de la cancha. El empate cayó apenas al minuto 46, cortesía de Luis Gamboa, aprovechando una desconcentración de la defensa rival para rematar solo un centro cruzado.

¡De hecho fue doblete de Luis Gamboa! El futbolista de la cantera del Atlas aprovechó otra desconcentración de la saga Albiceleste y quedó solito a la altura del punto penal con balón a modo. No fue el remate más ortodoxo, pero cumplió la misión de mandar el balón al fondo de las redes.

Luis Gamboa anotó doblete contra Argentina / Foto: MexSport

Ah, pero México no tuvo solo un héroe, sino dos. Ya en la tanda de penales apareció la figura de Santi López para detener el primer disparo argentino, y como ya nadie más falló, eso fue factor para clasificar a la siguiente ronda del Mundial Sub 17.

Ya, es todo lo que tenemos por decir. Perdona si escribimos mucho, pero te juro que fue pura adrenalina y emoción. ¡Vamos México!