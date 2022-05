La costarricense Michelle Montero argumenta maltrato del cuerpo técnico de Cruz Azul Femenil: "No sé si es por ser extranjera"

Una de las grandes sorpresas en el cierre del Clausura 2022 en Cruz Azul Femenil fue la ausencia de Michelle Montero. En su segundo torneo con el equipo cementero, la costarricense dejó de tener actividad después de la jornada 12; más de un mes después, ella misma explicó que se trata de un tema de maltrato.

En entrevista para ESPN, Michelle Montero reveló la actitud del cuerpo técnico hacia su persona y que la directiva no le hizo caso. “Simplemente querían echarme. Eso es todo“, declaró. En su relato están presentes el DT Roberto Pérez Loarca, quien habría dicho a otra futbolista que la tica lo acusó de acoso sexual, algo que ella niega.

Mexsport

“Empecé a tener problemas porque el cuerpo técnico de Cruz Azul se me acercó y me dijo: ‘Mich’, si fuera por nosotros no estuvieras acá’. Una como jugadora se siente mal, porque no está acostumbrada a que el cuerpo técnico le diga eso. Siento que, en lo personal, no es nada profesional que una persona te diga eso. O sea si te molesta algo, pues dígamelo, en la cancha qué me hace falta, qué tengo que mejorar.

“Al siguiente partido no me pusieron ni un sólo minuto, pues está bien. Lógicamente yo estaba bajoneada y luego me sacaron del entrenamiento. Yo les hice un gesto no mal; de hecho, ahí estaba la psicóloga y me dijo que no era para que me sacaran. Entonces fui a recursos humanos y les dije que no me gustaba cómo me estaban tratando, que la verdad estaba muy cansada. No sé si es por ser extranjera, si ellos son muy nacionalistas, pero que estaba muy cansada de esto, de que me estaban tratando mal“, explicó Michelle Montero.

La seleccionada de Costa Rica también afirma que nunca cayó en indisciplinas, que era puntual para los entrenamientos y los regaños no tenían fundamento. Por su parte, la directiva de Cruz Azul argumentó que “se le exigió de la misma manera que se hace con todas las jugadoras del equipo“.

¿Qué números dejó Michelle Montero en Cruz Azul?

Otro de los puntos que expuso Michelle Montero fue que se le prohibió llegar a las instalaciones de La Noria con una playera de Costa Rica. La futbolista se incorporó a Cruz Azul luego de jugar en Israel en medio de la guerra, y ahora buscará nuevos horizontes.

“Me dijeron que no se podía. Los encaré con respeto y les dije: “Estoy de acuerdo que no puedo traer la playera de América o de Querétaro, pero estamos hablando de mi país. No es el club. Estoy enamorada del club, pero te voy a hablar del equipo y ahí es donde no me he sentido cómoda; donde realmente no me he sentido bien, ni he disfrutado del futbol“.

Michelle Montero se despide de Cruz Azul con 25 partidos entre fase regular y Liguilla de la Liga MX Femenil, y anotó cuatro goles. Sumó 914 minutos y dio muestra de su talento para rescatar puntos importantes para el equipo.

@MitchiMontero