Lo que necesitas saber: Toluca quedó como nuevo líder de la Liga MX tras el empate de América y Chivas

Miguel Borja fue el protagonista del clásico entre América y Chivas. El colombiano marcó los dos goles con los cuales el Ame empató 2-2 en solo tres minutos, y el primero de sus goles fue elogiado por el propio técnico del Rebaño, Diego Milito, quien lamentó la forma en la que se les escapó el triunfo en el Estadio Banorte, pero a la vez elogió el golazo del jugador colombiano.

Miguel Borja se burló del ‘Tala’ Rangel / Mexsport

Denle croquetas al perro golazo de Miguel Borja

Chivas se había ido al descanso con el 2-0 a favor, tras un primer tiempo bien controlado, sin embargo el juego se les fue de las manos en el complemento, en el cual América le apedreó el rancho y al 71 llegó el primer gol de Borja, quien se aventó una chilena en el área, pero además le salió un remate potente que dejó sin opciones al ‘Tala’ Rangel.

“No pudimos tener ese control que tuvimos en la primera parte. El rival arriesgó y nosotros también no pudimos mover a nuestros dos carrileros.

“El primer tiempo fue muy bueno, hasta el segundo tiempo, hasta el gol espectacular de Borja que los mete en el partido, eso les dio un empujón anímico muy grande y después llega el empate muy rápido y no pudimos tener ese control que tuvimos en la primera parte”.

Esta toma del épico golazo de chilena de Miguel Borja es ARTE.



El gol del año en la Liga MX.



Y sí o sí lo tienen que nominar al Premio Puskás.



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La chilena de Borja desde este ángulo es aún mejor pic.twitter.com/uHDsSzS5ng https://t.co/GuIvDWiPKe — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 20, 2026

¿Cómo va el América en la tabla general de la Liga MX?

Tras el empate frente a Chivas, América llegó a 17 puntos y se ubica en el tercer puesto de la tabla general de la Liga MX, detrás de Chivas, que suma 18 unidades, aunque el Rebaño tiene un juego más.

El 2-2 en el clásico benefició al Toluca, que es el nuevo líder de la competencia, con 19 puntos y un juego pendiente.