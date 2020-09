Ante la falta de público, la boquita de Miguel Herrera para calentar el clásico entre América y Chivas. El estratega de las Águilas mandó un recado bajita la mano sobre el rendimiento del equipo azulcrema, que le duela a quien le duela, ha peleado los primeros lugares desde hace ya varios años, mientras que el Rebaño a duras penas termina el torneo regular.

Esto ha provocado que los clásicos se limiten a duelos en el torneo regular, es decir, sólo dos veces al año. El Rebaño no entra a Liguilla desde 2017, año en el que logró su último campeonato de liga y hasta se ha metido en broncas de descenso, lo que ha provocado que el clásico no se lleve a cabo en Liguilla desde 2006.

Las Chivas no llegan

“Nosotros ahí estamos, no es nuestra culpa que Chivas y América no se enfrenten en instancias finales porque nosotros siempre hemos estado ahí. No importa cómo estén los equipos, siempre se juega a muerte, pero si no nos han tocado partidos decisivos contra Chivas es porque ellos no han estado en esas instancias finales. Nosotros enfrentamos a Cruz Azul a Tigres a Monterrey. Siempre en cuartos, semifinales y finales”, tsssss, eso arde, chivahermanos.

Sin embargo, gracias a las modificaciones para este torneo, Chivas podría ser uno de los 12 invitados a la postemporada y en una de esas hasta se andan cruzando en los juegos de repechaje.

Para el actual torneo, América llega al clásico como cuarto lugar de la tabla general, con 20 unidades, mientras que el Rebaño tiene 15 y es sexto.

Clásico sin aficionados

El juego de este sábado será el primero entre América y Chivas en torneo regular, ya que en el Clausura 2020 no se alcanzó a disputar luego de cancelarse el torneo por la pandemia de coronavirus, que independientemente de ello, el clásico habría quedado condenado a jugarse sin público.

“Quisiéramos que el estadio estuviera lleno, sin duda son las aficiones más grandes del país y nos gustaría ver el estadio abarrotado, pero las circunstancias hoy no lo permiten. Trataremos de mantener la concentración sabiendo que en sus casas estarán atentos y apoyando”, dijo Herrera en entrevista con Marca.

América definirá su once titular momentos antes del partido para valorar de última hora las condiciones de Federico Viñas, y en caso de que el uruguayo no pueda jugar, su sitio sería ocupado por Giovani Dos Santos, mientras que en Chivas se perfila Raúl Gudiño para repetir como titular en el arco.