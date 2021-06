¡Tsss! Miguel Herrera no promete la titularidad a Florian Thauvin y Nahuel Guzmán

La llegada de Miguel Herrera al banquillo de Tigres de la UANL sorprendió a algunos aficionados y emocionó a otros. Más allá de las expectativas, el timonel ya trabaja con el plantel felino y asegura que ni siquiera los jugadores de jerarquía tienen sus puestos garantizados.

Y aunque es cierto que el fichaje del francés Thauvin generó grandes expectativas en Nuevo León, eso no quiere decir que la nacionalidad o los antecedentes del serán un boleto gratuito a la titularidad para el mediocampista.

Para mantener la costumbre del Tuca Ferretti, el nuevo estratega protagonizó una conferencia de prensa este lunes. Entre otros temas, tocó el tema de los futbolistas que podrían convertirse en sus hombres de confianza y aseguró que esto dependerá del desempeño de cada uno, previo a los partidos.

“Thauvin es una contratación importante, no podemos ocultar eso. Llámese como se llame no puedes garantizarle que sea titular antes de conocerlo, antes que demuestre sus condiciones dentro de este equipo. Fue campeón del mundo, tiene en la carrera ventaja, pero la competencia va a estar.

“Trataremos de generar competencia interna, eso es lo que siempre he hecho y me ha funcionado. No quiero ver a Nahuel cómodo. Hablé con Miguel (Ortega) y le dije que tenía que apretarlo. Si el día de mañana Nahuel se equivoca, ojalá no, ya puso en riesgo su puesto“, explicó el DT.

Así fue la presentación entre Miguel Herrera y el plantel de Tigres

La reanudación de actividades para Tigres se dio con un poco de trabajo físico, pero el timonel aprovechó para presentarse con todo su plantel. Asimismo, aseguró que no hay información confirmada sobre posibles refuerzos y que todo son rumores.

“Hay buena recepción. Prácticamente platiqué con todos, me vieron con unos, pero me acerqué con todos. Me quedaron algunos, para eso son estos días, darles los pormenores de cómo nos gusta trabajar“, agregó el ex técnico del América.