Layún quiere ser el ‘culpable’ de que Rayados levante el título frente al América

¿Recuerdan el famoso ‘todo es culpa de Layún’? Pues parece que ha vuelto y va en serio. El jugador de Rayados confía en que este domingo puede ser un factor clave para que Monterrey levante el título frente al América, pues hace unos años ya lo hizo justamente jugando con las Águilas, por lo que ahora en el Azteca no le importaría ‘dañar’ a su exequipo.

En declaraciones rescatadas del diario ‘Récord’, Miguel Layún comentó que quiere ser protagonista en la final y es que aunque la afición no lo tenga en muy buena estima por lo que pasó ante el Liverpool en el Mundial de Clubes, saben que contra el América puede ser diferente, por lo que ser campeón lo arreglaría todo.

“Ya me tocó ser culpable de levantar un trofeo, no me molestaría de ser culpable de levantar uno más. Obviamente que sería inolvidable para mí, me encantaría poder escribir una nueva historia con Rayados y poder pensar que fui factor importante sería bonito, pero no me importa serlo, me importa ser campeones”, dijo Miguel Layún.

Cabe recordar que cuando América consiguió el título del Clausura 2013 ante Cruz Azul, Miguel Layún no era un jugador muy querido en Coapa y es que algunos fallos en el campo dieron origen al ‘todo es culpa de Layún’ pero como en dicha final marcó el penal del gane, se quedó en una forma positiva.

Ahora con Rayados de Monterrey sabe que el panorama es distinto. No le teme al América, sabe que tienen un ‘ADN’ especial que les puede dar el triunfo y espera levantar el título al final de este día.

“Somos Monterrey, tenemos que apelar al ADN de Monterrey, no es por menospreciar a nadie. El error de Morelia fue no ser el mismo en el Azteca, no es fácil, pero nosotros somos Rayados. Hoy el equipo tiene un ADN por demás competitivo a la par de cualquier equipo”, sentenció Layún.

América y Rayados de Monterrey se medirán nuevamente este domingo 29 de diciembre en punto de las 20:15 hrs. Los ‘Regios’ llevan ventaja de 2-1 y un empate o cualquier triunfo, les da el título de campeón. Sin duda veremos un juegazo en el Azteca.