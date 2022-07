¿Quién fue Mike Brito y por qué era tan importante para Fernando Valenzuela?

El mundo del beisbol y sobre todo el entorno de Los Angeles Dodgers está de luto. El scout cubano Mike Brito falleció este jueves 7 de julio, dejando un legado muy importante en la organización, pues descubrió a varios talentos latinoamericanos como Fernando Valenzuela.

El pitcher mexicano marcó época en Grandes Ligas, ganó el Cy Young y es una de las máximas figuras del país cuando hablamos de beisbol. Pero no podríamos hablar del ‘Toro’ sin Mike Brito y recordamos cómo se conocieron, al igual que su relación dentro de los Dodgers.

Getty Images

Así descubrió Mike Brito a Fernando Valenzuela

La relación entre Mike Brito y Fernando Valenzuela se mantenía a través de los Dodgers. Por ello, el exlanzador y actual comentarista del equipo mandó un emotivo mensaje para la persona que confió en su talento hace años: “Me siento muy triste hoy. Mike fue un gran hombre y parte de mi éxito como jugador. Nadie quería más a la organización de los Dodgers que Mike; todos lo vamos a extrañar mucho“.

Y a todo esto, ¿cómo fue que Mike Brito descubrió a Valenzuela? El entonces equipo de Brooklyn quería contratar a un pelotero mexicano, concretamente a un shortstop. El scout viajó a Mérida en 1979, pero su atención se enfocó completamente en el pitcher de los Leones de Yucatán.

“Que un pitcher de tan corta edad demuestre esa desenvoltura es algo que los cazatalentos siempre notamos. Entonces me olvidé de ese shortstop y me puse justo detrás del home para ver lanza a ese muchacho. Le dije: ‘Me llamo Mike Brito y soy cazatalentos de Los Angeles Dodgers’. A él no le importó“, reveló el scout en ‘Fernando Nation’, documental de ESPN.

Getty Images

Mike Brito recordó preguntarse quién se creía ese lanzador. Pero logró hablar con él, así como preguntarle si se veía en la MLB. La respuesta fue positiva y podemos decir que el resto es historia. En ese momento, el scout ya visualizaba al mexicano como un heredero de Koufax, pitcher que incluso lanzó juegos perfectos.

“Le pregunté si se veía en un futuro en Grandes Ligas. ‘Oh, seguro’, me respondió, que siempre que le dieran la oportunidad. Yo le dije que tendría la oportunidad. Salí y le dije al jefe que creíamos haber encontrado al pitcher mexicano que necesitábamos en Los Ángeles. Quizás sería otro Sandy Koufax“.

Y aunque no necesariamente fue otro Koufax, Mike Brito descubrió a Valenzuela y tuvo que ver en la contratación de otras estrellas. Julio Urías, Ismael Valdez, Dennis Reyes y el cubano Yasiel Puig forman parte de su lista.

El legendario scout de @Dodgers, Mike Brito falleció a los 87 años, tuve la oportunidad de entrevistarlo hace algún tiempo y me contó cómo descubrió al gran "Toro de Etchohuaquila" Fernando Valenzuela… La platica fue en el no menos legendario Dodger Stadium… @MLB pic.twitter.com/vIczdtLmlZ — Edgar Valero (@EdgarValero_) July 8, 2022