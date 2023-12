Lo que necesitas saber: Sólo Atlante y Leones Negros cuentan con la certificación para ascender a la Liga MX

Las reglas de la Liga MX cambian constantemente conforme a lo que dispongan los dueños del futbol mexicano y durante los últimos días se había dicho que el ascenso se podría reactivar después de varios años a través de invitación para que la Primera División sea conformada por 20 equipos, algo que se había buscado desde la época de los Tiburones Rojos de Veracruz.

Sin embargo, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, aclaró que ya le van a parar a su fiesta y que no harán más cambios a las reglas, al menos en el aspecto del ascenso y descenso, el cual es inexistente en nuestro futbol, de modo que se mantiene la idea de reactivar el ascenso cuando haya al menos cuatro equipos certificados en la actual Liga de Expansión MX.

Cancún es el actual campeón de Expansión MX / Mexsport

No habrá ascenso para no modificar el reglamento

Arriola explicó que modificar las reglas de la Liga de Expansión jugaría en contra respecto a los objetivos en dicha división, en la cual se pretende atraer nuevos inversionistas, y el hecho de modificar reglas dejaría un panorama irregular que ahuyentaría a los inversionistas.

“No vamos a modificar las reglas, no habrá aumentos de equipos a 20, vamos a ver qué pasa en la Asamblea. No hay cambios de reglas“, dijo el directivo en conferencia de prensa… aunque en realidad le cambian las reglas a esa división constantemente, pues hay que recordar que para el Apertura 2023 desparecieron los equipos Raya2 y Pumas Tabasco, y fueron sustituidos por equipos Sub 23 de Rayados y Pumas.

Además este torneo se disputo con 15 equipos en lugar de 16, de eliminó el repechaje y se implementó el Play-In… en fin, la hipotenusa. “Cumplimos nosotros para que vengan inversiones extranjeras, no modificando las reglas y generando un ambiente que sea previsible para los inversionistas involucrados en Liga de Expansión o Liga MX”, oílo.

Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX – Foto: Agencia Mexsport

Lo que cambió en el reglamento y estructura de la Liga de Expansión

Raya2 desapareció y su lugar es ocupado por el equipo Sub 23 de Monterey

Pumas Tabasco desapareció y su lugar es ocupado por Pumas Sub 23

El Apertura 2023 se jugó con 15 equipos en lugar de 16

Desapareció el repechaje

Se implementó el Play-in

❌ NO SE MODIFICARÁN LAS REGLAS



Mikel Arriola deja claro que no habrá ascenso, ni descenso pronto ???#FSRadioMX pic.twitter.com/JgnKQqPBcx — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 6, 2023

Sólo hay dos equipos certificados para ascender

De esta manera se descarta por ahora que equipos como Cancún, campeón de la Expansión MX, o Atlante, puedan integrar la Primera División de la Liga MX y hasta el próximo verano se podría tener una actualización si hay los suficientes equipos certificados para ascender. Hasta ahora solo Leones Negros y Atlante cumplen con los requisitos.

Atlante es uno de los equipos certificados / Mexsport

Tanto el equipo tapatío como el capitalino requieren que se unan dos equipos más para que se abran las puestas del ascenso para el año futbolístico del 2024-25.

