Marcelo Flores es una de las grandes esperanzas del futbol mexicano a largo plazo. Con su carrera futbolística formada por completo en Europa, el mediocampista destaca en Selección Mexicana y llamó la atención de Mikel Arteta en el primer equipo del Arsenal.

Y a pesar de que la cesión de Marcelo Flores al Real Oviedo no convence a algunos aficionados, el director técnico de los Gunners está convencido de que esta es una buena oportunidad para el mexicano; además, reconoce que necesita ver al jugador en otra situación para analizar su futuro.

“Exactamente eso, que se siga desarrollando. Creo que la evolución que ha tenido en el último año ha sido muy positiva. Es verdad que la diferencia en nivel de competitividad entre la Liga Sub 23 y la Premier es enorme y necesitábamos exponerlo en otro contexto diferente“, explicó Mikel Arteta en entrevista exclusiva.

Foto: Twitter (@RealOviedo)

Arteta también valora la experiencia que Marcelo Flores ha adquirido con Selección Mexicana; sin embargo, considera que será diferente verlo semana a semana, en la mayoría de los partidos como titular, y esto permitirá que el Arsenal tome una decisión para darle seguimiento al mexicano.

“Tiene experiencia a nivel internacional con la selección y lo que tiene que hacer ahora es demostrar cada semana ese nivel competitivo, ese talento que tiene y al final de temporada decidiremos qué paso damos con él“.

¿Mikel Arteta vendría a la Liga MX?

Además de hablar sobre Marcelo Flores, Mikel Arteta se expresó con puros halagos para México. Como país futbolero, pero también por su riqueza cultural. ya que el estratega del Arsenal ha visitado paraísos como Cancún y Tulum.

“Han habido entrenadores y sobre todo a nivel táctico y cultural, cosas que han marcado la historia del futbol. No hay más que ver a dónde va ese futbol, la parte competitiva, hacia donde van los clubes, la afición y la selección. Es un país que he visitado mucho a nivel vacacional y le tengo un cariño increíble a su gente porque siempre me han hecho sentir de manera excepcional“, gregó el DT.

Y cuestionado sobre la posibilidad de trabajar en el país, concretamente en la Liga MX, Arteta confesó que sus hijos serían los más contentos.

“Nunca se sabe. Si algún día me quieren, probablemente mis hijos estarán encantados de que aquí sea“, finalizó.

Getty Images