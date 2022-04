Los halagos de Mikka Häkkinen a Checo Pérez tras decir que “no ayuda a Verstappen”

Cada vez son más los que se convencen de que Red Bull acertó al contratar a Checo Pérez a finales de 2020. El trabajo del mexicano ayudó a que Max Verstappen ganara el campeonato de pilotos en 2021, aunque Mikka Häkkinen dudó de sus aportes en el Gran Premio de Baréin al arrancar la presente temporada.

La primera carrera de 2022 fue bastante complicada para el equipo austriaco. Primero abandonó Verstappen y luego Checo se quedó sin podio en la última vuelta. Sin embargo, Häkkinen señaló que el tapatío no había marcado diferencia para que su compañero pudiera lograr algo más.

“De nuevo tuve la sensación de que Max no recibió mucha ayuda de Pérez. No veo en Pérez características de ganador. Puedes decir muchas cosas sobre él. Cosas buenas y malas. No quiero decir que no lo respeto porque es rápido. Pero si lo vemos como un todo, no creo que tenga chances de ser campeón del mundo“, declaró Häkkinen. Ahora, de cara a Australia, sus palabras son muy diferentes.

Que siempre sí: Häkkinen aplaudió a Checo Pérez en el Gran Premio de Arabia

El resultado en Jeddah tampoco fue el ideal para Checo Pérez, la diferencia es que consiguió la primera pole de su carrera y dio el salto que le faltaba. Durante su primer año en Red Bull, sufrió durante las qualys y ahora, se llevó los aplausos del mundo de la Fórmula 1, incluido Häkkinen.

El campeón en 1998 y 1999 reconoció lo complicado que fue lograr esto y también cambió de parecer en cuanto al trabajo del mexicano. Con aproximadamente una semana de diferencia, aseguró que Checo luce cómodo con el RB18 y la forma en que esto ayuda a la escudería.

“Ha sido muy satisfactorio ver a Checo conseguir su primera pole position en la Fórmula 1. 11 años, 220 Grandes Premios, es mucho tiempo para esperar, pero necesitas un coche competitivo y él está aprovechando al máximo esa oportunidad. Demuestra la confianza que tiene en el coche y es una buena noticia para Red Bull que Checo Pérez sea capaz de llevar el rendimiento al límite“, afirmó Häkkinen a Unibet de acuerdo con Motorsport.

Asimismo, Mika Häkkinen explicó que el safety car que provocó el choque de Nicholas Latifi cambió por completo el panorama.

“El coche de seguridad fue un desastre para él, pero estas cosas pasan y solo hay que mantenerse concentrado y tratar de recuperarse. Quedar detrás de Carlos Sainz y caer al cuarto puesto sólo aumentó su decepción, pero creo que Checo puede sacar muchos aspectos positivos de este fin de semana. Le dará aún más confianza haber dejado atrás esa primera pole position“, sentenció el ex de McLaren.