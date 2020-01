Monterrey no sólo es el campeón del futbol mexicano, sino que dejó una buena impresión en el Mundial de Clubes, en el que Liverpool terminó por eliminarlo gracias a un gol de último minuto en las Semifinales. Después conquistó el tercer lugar.

El cuadro mexicano no sólo puso en predicamentos a los Reds, sino que Antonio Mohamed protagonizó una de las escenas más recordadas cuando encaró a Jurgen Klopp desde el área técnica.

En una entrevista con Enganche.com, el estratega repasó aquella “batalla”, la cual comenzó desde los reclamos de ambos técnicos por las tarjetas.

“Con Klopp pasó que me faltó el respeto. Se la pasó pidiendo amarillas porque decía que le pegamos todo el tiempo a Salah y cuando yo pedí una tarjeta para que expulsen a un jugador de ellos, me sacó la lengua y me burlaba como que era un maricón”, comentó.

Después de los gestos, el “Turco” aceptó que sacó todo el cobre y perdió cualquier rumor de elegancia, pues le dedicó un par de poemas en español, pese a que bien se lo pudo decir en inglés.

“Cuando lo vi, primero me reí, después lo puteé un poco y después me salió el barrio y perdí toda la elegancia y la compostura. Si te tengo que decir qué le dije ni me acuerdo, porque pensé, si lo puteo en inglés no soy yo mismo. Así que me parece que le dije la concha bien de tu madre, a quién te comiste, puto. Me fui, porque nunca me meto con los bancos de suplentes, pero me volví loco porque sentí que me intentó basurear. No sé si reaccioné bien o mal, pero me salió de adentro”, compartió Mohamed.

Aceptó que el título con Monterrey es el más importante emocionalmente hablando después de cumplir el deseo de su hijo Faryd, quien durante el Mundial de 2006, en el cual falleció en un accidente de carretera, le pidió ascender a Huracán y después coronar a Rayados.

“Nos tocó perder el ascenso con Argentinos Juniors en la Promoción y de ahí nos fuimos al Mundial de Alemania. En ese viaje, en tantas noches juntos caminando y hablando de futbol, él me dijo: ‘Ahora que volvemos a la Argentina tenemos que ascender a Huracán’. Yo le dije que no porque había cambiado la comisión directiva y no seguía más en el club.

“Y me insistió: ‘Mi sueño es que asciendas a Huracán y verlo en Primera. Y después nos volvemos a México para que saques campeón a Monterrey’ Por suerte las dos cosas las pudimos hacer. Esa es la carga emocional de este título, es una caricia al alma”, indicó.