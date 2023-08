Moisés Caicedo cumplió su sueño de jugar con el Chelsea en la Premier League y el anunció de su fichaje no pudo ser más emotivo. El club publicó un video en el que el ecuatoriano posa con su nueva playera a lado de su madre, tal como lo hizo unos años atrás cuando era solo un fanático, ahora lo hace como jugador.

La llegada de Caicedo no solo rompió el mercado inglés, también los corazones de miles de aficionados del Liverpool que ya contaban con él, sin embargo, su amor por los ‘Blues’ fue más fuerte.

En el 2020 Moisés Caicedo se tomó una foto con su madre, portando la playera del Chelsea, en aquel entonces como un simple aficionado que solo soñaba con triunfar en Europa, ahora, recreó la foto como el nuevo refuerzo del club de cara a la temporada 2023/24, cumpliendo así su sueño.

“Sabía que quería jugar en el Chelsea. No me lo tuve que pensar dos veces cuando el Chelsea me llamó. Estar aquí es un sueño convertido en realidad. No podía esperar“

Moisés Caicedo, nuevo jugador del Chelsea