El día en que la madre de Moisés Muñoz le rompió una playera del América para evitar que se la pusiera

Dicen por ahí que el primer amor nunca se olvida y esto aplica muy bien en el futbol. Los mismos jugadores tienen un cariño especial por algún club, aunque no muchos lo revelan y otros como Moisés Muñoz, incluso logran la gloria con ellos.

Resulta y resalta que el ‘Arquero del Milagro’ no solo fue campeón con el América, sino que también disfrutó de su futbol en la época de figuras como Alfredo Tena, Daniel Brailovsky y Héctor Miguel Zelada. Se trataba de un amor tan profundo, que incluso colmó la paciencia de su madre.

Mexsport

Moisés Muñoz, un americanista de hueso colorado

Algunos lo saben, otros no, pero Moisés Muñoz ha apoyado al América desde que era niño. Su amor por los colores era tan grande, que cuando tuvo un jersey del equipo azulcrema, no quería quitárselo bajo ninguna circunstancia, algo que no le gustaba mucho a su mamá.

La señora Esperanza Rodríguez batallaba para vestirlo, así que una vez no aguantó e intentó deshacerse de la famosa playera. Por cierto, esta era de la temporada 1983-84.

“Soy americanista desde los 4 años y esa es mi primera playera. Hay una historia de ella porque era tan aficionado del América, yo a los 4 años ni podía decir América, decía ‘pícala’. Es lo que me dice mi mamá. Todo el tiempo quería traer puesta la playera, para dormir, para salir a la calle, para cualquier cosa. Y un día mi mamá se enojó tanto porque no me quería quitar la playera, que la rompió, la cortó con unas tijeras para que no me la pudiera poner. Entonces imagínate cómo estaba, llorando, era un niño. Mi abuelita, en paz descanse, su mamá, al verme llorar de esa manera la agarró, la cosió y la volvió a dejar como está“, contó Moisés Muñoz en el canal de YouTube de Enrique Burak.

Pero la cosa no quedó ahí. A pesar de que la Moisés Muñoz ya no quería verlo con esa playera del Ave, la guardó durante décadas para que volviera a manos de su hijo años después. Y si querían más emoción, se la entregó luego de que América fuera campeón en el Clausura 2013, con un gol del arquero.

“La historia continúa y está padrísima porque después del campeonato contra Cruz Azul, que era el primero que consigo jugando porque con Morelia era el tercer portero, mis papás viajaron para acá. Terminando, cuando regresamos a la casa, mi mamá traía en una cajita esta playera y me la regaló.

“Estaba esperando que saliera campeón con América para entregármela. La enmarqué y la dejé aquí; ella la guardó porque sabía que realmente era aficionado del América“, agregó con orgullo Moisés Muñoz.