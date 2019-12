Estamos a un par de días de vivir un juegazo entre Rayados y América por el título de la Liga MX. Si bien ya se anunció que no hay más boletos para el encuentro, se espera que el Estadio BBVA no luzca un lleno total y es que desde hace 2 años no hay tribunas abarrotadas y todo se debe a un sector de aficionados muy específico.

De acuerdo a información de ‘ESPN’, el Estadio BBVA de Rayados de Monterrey lleva un aproximado de 2 años sin un lleno total. Es bien sabido que los fanáticos ‘Regios’ son una de las aficiones más fieles a su equipo, sin embargo al momento de abarrotar las tribunas, han quedado a deber.

Según los reportes, ya no hay más boletos ni en taquillas ni en línea para ver el Rayados vs América, esto en primera instancia haría evidente que sí habría un lleno total pero ojo, hay que tener en cuenta dos puntos importantes que han influido en los dos últimos años.

Antes de cualquier cosa, sí, si una persona falta ya no habría lleno total, eso lo sabemos pero en esta ocasión se habla de un número más significativo, cerca del 7-10% del total de la capacidad del Estadio BBVA, que tiene cabida para 53 mil 500 personas.

Ahora sí. El primer motivo por el cual no se ha llenado el Estadio de Rayados es debido a los requisitos en liguilla para los abonados ‘normales’ y es que al menos en esta instancia, según los reportes, activan su tarjeta comprando un boleto en taquillas, hecho que ya se habría cumplido al no haber más entradas aunque quizá un buen número de estos no los alcanzó.

Segundo; se debe a los abonados ‘premium’, quienes no requieren activar su tarjeta ni hacer ninguna compra extra pero son los que menos asisten al estadio, pues pese a que son poco más de 9 mil, siempre asisten alrededor de un 50%, hecho que deja un sector del inmueble abandonado y repercute en la asistencia.

La última vez que se llenó el Estadio BBVA fue en diciembre del 2017 cuando Rayados y Tigres se midieron en la final del Apertura. Desde ese momento y a la fecha, lo más cerca de un lleno total fue durante la jornada 12 del Apertura 2019, con un tal de 44 mil 972.

El encuentro de ida entre Rayados y América en el Estadio BBVA se jugará el jueves 26 de diciembre en punto de las 20:36 hrs, mientras que la vuelta en el Estadio Azteca será el domingo 29 del mismo mes a las 20:15 hrs. ¿Quién será campeón?