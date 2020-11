Que siempre no: El motivo por el que el Manchester City ya no ficharía a Messi en 2021

Hace unas semanas nos quedamos a nada de ver uno de los mayores ‘bombazos’ de la historia del futbol mundial… mismo que en apariencia, parece no se va a dar. Reportes desde Inglaterra indican que el Manchester City ya no ficharía a Lionel Messi y es que parece que después de un arduo análisis, no lo ven muy provechoso.

Lionel Messi tuvo una gran disputa con el FC Barcelona hace unas semanas, llegando al punto de que Josep María Bartomeu dimitió de su cargo y el argentino permaneció en el club para no llegar a los tribunales. Su contrato culmina en junio del 2021 por lo que desde enero puede negociar con otros clubes… pero el Manchester City parece ya no ser una opción.

¿Qué pasó que el Manchester City ya no quiere a Messi?

De acuerdo a información publicada por ‘Sky Sports’, en palabras de Semra Hunter, el Manchester City ya no tendría demasiado interés en Lionel Messi y es que en todo este tiempo habrían hecho un análisis de los beneficios a corto y largo plazo que les podría traer y no lo ven conveniente.

Manchester City have ended their pursuit of Barcelona forward Lionel Messi, according to Spanish football expert @SemraHunter. — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 22, 2020

La fuente citada argumenta que además de la edad de Lionel Messi (33 años), el contrato multimillonario que tenían en mente tampoco sería muy viable y es que las condiciones económicas que atraviesa el club en estos momentos no sería la ideal para fichar al argentino.

En semanas anteriores el club le iba a ofrecer un contrato de 100 millones de euros por temporada y cabe recordar que estaría 3 años en el Manchester City y una opción a jugar dos años más en el New York City FC de la MLS, por lo que eso tampoco sería posible para los ‘Citizens’.

“Puedo hablar con autoridad porque alguien cercano a la situación me ha indicado que el Manchester City no presentará una oferta a Lionel Messi. Basándome en la información que tengo, las puertas del Manchester City están cerradas para él”. mencionó Semra Hunter de ‘Sky Sports’.

Finalmente, otro indicio que daba por hecho que Messi sí llegaría al Manchester City fue la reciente renovación de Pep Guardiola, pues el DT español firmó hasta el 2023 con el club. Eso indicaba para muchos que el argentino llegaría a culminar su carrera con su ‘maestro’ pero en apariencia todo podría quedar en el olvido.