Lo que necesitas saber: La presunta víctima habría solicitado que el capitán de Cabo Verde fuera excluido del Mundial 2026, solicitud que no fue atendida ni por la federación ni por la FIFA

Ryan Mendes se encuentra disputando el Mundial 2026 con Cabo Verde, selección que se ha ganado la empatía de propios y extraños gracias a sus resultados contra rivales como España y Uruguay.

Sin embargo, hay un tema muy delicado que debe ser investigado a fondo sin importar el cariño que se le pueda tener a este equipo: existe una denuncia por violación contra el capitán de los Tiburones azules.

Foto: Mexsport

Acusan de violación al capitán de Cabo Verde

La denuncia fue presentada en Nueva Zelanda, donde habría ocurrido la agresión sexual. La presunta víctima es una mujer brasileña, contratada por la federación de Cabo Verde para ser intérprete del equipo durante un par de partidos amistosos que sostuvieron los Tiburones azules en Oceanía; esto durante la fecha FIFA de marzo pasado.

Tras un partido contra Chile, la mujer aseguró que Ryan Mendes entró a su habitación por la fuerza, la golpeó y la violó. Fotografías y un informe médico sobre las lesiones que sufrió fueron las pruebas presentadas por ella para realizar la denuncia penal.

De acuerdo con medios argentinos como Clarín (que siguen muy de cerca la información al ser Cabo Verde el próximo rival de Argentina en el Mundial 2026), autoridades de Nueva Zelanda confirmaron que existe una investigación en curso en contra de Ryan Mendes.

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FIFA sigue de cerca la denuncia contra el capitán de Cabo Verde

Hasta este momento no hay postura oficial ni de la selección de Cabo Verde ni de la FIFA, pero de acuerdo con las versiones de la acusación, la mujer presentó oficios ante ambos organismos pidiendo que Ryan Mendes fuera excluido del Mundial 2026. La solicitud no fue atendida.

“FIFA toma con la máxima seriedad cualquier denuncia de conducta inapropiada”, señaló el organismo, asegurando que están en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda, pero “no comentan sobre denuncias que puedan o no haber recibido ni confirman o niegan investigaciones en curso”.

Cabo Verde juega los 16vos de final del Mundial 2026 contra Argentina el viernes 3 de julio a las 16:00 horas desde Miami.