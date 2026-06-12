Lo que necesitas saber: Los dos primeros lugares clasifican directo a octavos; el tercer lugar debe esperar a saber si es uno de los 8 mejores entre los 12 grupos

México cumplió con las expectativas como anfitrión del Mundial 2026. Ciudad de México y Guadalajara estuvieron a la altura en su primer partido, y tras los resultados de ambos juegos, es momento de ver cómo queda el Grupo A.

Porque ahora que ya debutaron México, Sudáfrica, Corea y Chequia, la clasificación del grupo de la Selección Mexicana nos permite decir quién manda hasta ahora.

México vence a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026

Así va el grupo de México en el Mundial 2026

Con su victoria sobre Sudáfrica, México ocupa el primer lugar del Grupo A en el Mundial 2026 gracias a su mejor diferencia de goles sobre Corea, que derrotó a Chequia con un juego brillante.

México – 3 puntos

Corea – 3 puntos

Chequia – 0 puntos

Sudáfrica – 0 puntos

Recuerda que los dos primeros lugares avanzan directo a dieciseisavos de final , mientras que el tercer lugar deberá esperar a ver si es uno de los 8 mejores terceros entre los 12 grupos del Mundial 2026.

También es importante tener presente contra quién juega cada uno.

Primer lugar del Grupo A jugará contra uno de los mejores terceros (de los grupos C, E, F, H o I).

Segundo lugar juega vs el segundo del Grupo B.

Tercer lugar juega contra uno de los primeros lugares (de los grupos E o G).

Así va el grupo de México en el Mundial 2026

Próximos partidos en el Grupo A del Mundial 2026

Pero todo puede cambiar en el siguiente partido. La segunda jornada del Grupo A podría definir al primer clasificado a dieciseisavos, ¡y ojalá sea México!

Los próximos partidos del grupo son el jueves 18 de junio: Chequia vs Sudáfrica a las 10:00 am desde Atlanta, y México vs Corea del Sur a las 19:00 horas en Guadalajara (checa aquí donde ver el juego contra los coreanos).

¿Clasificará México a la siguiente ronda en el Mundial 2026?

México en el Mundial 2026 / Foto: Mexsport

¿Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026?

Naturalmente siempre existe la posibilidad de que dos o más selecciones empaten en el grupo, y para eso tenemos los famosos criterios de desempate.

¿Cuáles aplican en el Mundial 2026 y en qué orden? A continuación la respuesta.

Primer criterio de desempate: Resultado directo entre ambos

Si dos selecciones empatan en puntos, el resultado entre ambos será el primer criterio de desempate.

Si tres o más selecciones empatan, se aplican los siguientes criterios: Mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos en cuestión. Mejor diferencia de goles en los partidos disputados entre los equipos empatados. Más goles a favor en todos los partidos entre las selecciones empatadas.



En caso de mantenerse el empate tras lo anterior, entonces se aplican los mismos criterios, pero tomando en cuenta todos los partidos del grupo.

1.- Mejor diferencia de goles

2.- Goles a favor

3.- Puntuación más alta en Fair Play (número de tarjetas amarillas y rojas).

4.- De persistir el empate, el último ranking FIFA antes del Mundial 2026 determinará qué selección clasifica (aquí ese ranking).