El Mundial 2026 será el de más goles en la historia y no por tener más partidos

Lo que necesitas saber: Qatar 2022 tiene el récord del Mundial con más goles con 172, y el Mundial 2026 ya lleva 161 con 10 partidos menos

El Mundial 2026 cumple con las expectativas hasta ahora, pues los goles no han faltado en lo más mínimo. ¿Sabías que puede ser el Mundial con más goles en la historia?

«Obvio, es el Mundial con más partidos; naturalmente tendrá más goles». Cualquiera pensaría eso, ¿pero qué pasa si te decimos que aunque fuera de 64 partidos, como los más recientes, de todos modos pinta para superar el récord?

Foto: Mexsport

¿Cuántos goles se han marcado en el Mundial 2026?

Hasta finalizar este miércoles 24 de junio, el Mundial 2026 lleva 161 goles, a 11 del récord que ostenta Qatar 2022 con 172.

La Selección que más anotaciones lleva es Alemania con 10, gracias a la goleada sin piedad que le metió a Curazao. Panamá y Turquía son los únicos equipos que no han podido meter ninguno hasta ahora.

Alemania ganó 7-1 a Curazao / Mexsport

¿Por qué el Mundial 2026 será el de más goles en la historia aunque no tenga más partidos?

De nuevo, es obvio que esa cifra se va a superar con un Mundial de 104 partidos; sin embargo, Qatar 2022 tuvo 64 juegos y el Mundial 2026 ya lleva 54, lo que significa que tenemos 10 partidos para que caigan esos 11 goles y superar la cifra de Qatar en los mismos 64 encuentros.

Para más fácil: El promedio de goles de Qatar 2022 fue de 2.6 anotaciones por partido, mientras que el Mundial 2026 lleva un ritmo de 2.9 goles por cada encuentro.

El partido 64 será entre Uruguay y España desde Guadalajara, por lo que al terminar dicho encuentro, volvemos por acá para ver si se anotaron los goles suficientes para superar a Qatar 2022 en la misma cantidad de juegos. Así podremos decir oficialmente que este Mundial 2026 es el de más goles en la historia.

Mateo Chávez y su gol con México / Foto: Mexsport

Aunque seguramente no será el de mejor promedio goleador

Eso sí, la cifra será la más grande en la historia, pero tendrá que tener un asterisco. El Mundial con mayor promedio de goles por partido es Suiza 1954 , con 5.3 anotaciones en cada encuentro… ¡Una locura!

El futbol era muy diferente entonces y había partidos donde Hungría le metía 8-3 a Alemania, o los propios alemanes un 7-2 a Turquía. Imposible superar eso con el nivel de competencia tan parejo que existe hoy.

Para que el Mundial 2026 superara ese promedio goleador, debería terminar con más de 550 anotaciones, cosa que obvio no va a ocurrir… Aunque, ¿y si sí? (Ok no).