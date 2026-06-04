Lo que necesitas saber: Para Brasil 2014, los 33 mineros que fueron rescatados de la Mina de San José le mandaron un emotivo mensaje a la Selección de Chile.

Aprovechando que estamos a días de que inicie el Mundial 2026, es momento de recordar algunos de los comerciales más icónicos que nos han dejado algunas marcas en la historia de las Copas del Mundo.

Sobre todo aquellas que se dan el lujo de reunir a los mejores futbolistas de los últimos tiempos en un solo lugar y hacer posible lo imposible: ponerlos a jugar juntos.

Ojo, no están ordenados del mejor al peor, solo es un listado y ustedes eligen en qué lugar va cada uno, o si nos faltó incluir uno.

Captura de pantalla Reddit

Los mejores comerciales del Mundial

1. El famoso Da da da de Alemania 2006

Tenemos que iniciar con aquel comercial que lanzó Pepsi con la Selección Mexicana por allá de Alemania 2026. En lugar de poner a los seleccionados a tomar el refresco, se les ocurrió la brillante idea de ponerlos a bailar y cantar junto a Molotov. Un ritmo sencillo, pegajoso y que seguro más de uno recuerda. Arrancamos fuerte ¿No?

2. José + 10 – Alemania 2006

Para Alemania 2006, Adidas organizó una reta soñada entre figuras como Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane, Olver Kahn, Frank Lampard, entre otros. Dos niños decidieron armar su equipo para una reta ‘tranqui’ y ahí fueron desfilando las figuras.

Y como sucede en la mayoría de esos partidos, todo se terminó cuando el dueño de pelota se fue a casa.

3. Futbolistas vs clones – Brasil 2014

Para Brasil 2014, Nike ya sabía que la inteligencia artificial estaba cobrando fuerza en el mundo y se aventó un cortometraje titulado ‘The Last Game’ en el que Cristiano Ronaldo, Neymar, Wayne Rooney, Andrés Iniesta y más, se tenían que enfrentar a unos clones, casi perfectos.

Aunque los clones estaban fabricados con todas las jugadas posibles para asegurar la victoria, no contaban con esa magia que hace impredecible al futbol.

4. La Jaula – Corea-Japón 2002

Hablando de retas soñadas, en Corea-Japón 2002, Nike estrenó ‘La jaula’, un comercial acerca de un torneo de 3 vs 3 que reunió a figuras como Roberto Carlos, Francesco Totti, Paul Scholes, Hernán Crespo, Ronaldo, Hidetoshi Nakata, Luis Figo, Javier Saviola.

¿Y el árbitro? Era nada más y nada menos que Éric Cantona, una joya.

5. Cascarita en el Aeropuerto – Francia 1998

En Francia 1998, Nike reunió a las figuras de la Selección de Brasil como Ronaldo Nazário, Roberto Carlos, Romário, Rivaldo y más, para ponerlos a jugar una cascarita en pleno aeropuerto con motivo del Mundial de ese año.

El final es un épico cameo de Éric Cantona, sí, una vez más el francés se robó las cámaras.

6. Lobby – Mundial 2026

¿Se imaginan a Lionel Messi vs Christian Pulisic en una reta por unas chelas? Bueno, pues no tienen que hacerlo; Michelob Ultra organizó en pleno lobby un 3 vs 3 entre Messi, Lautaro Martínez y Nico Paz contra Pulisic, Sergiño Dest y Antonee Robinson. El portero fue nada más y nada menos que Guillermo Ochoa.

Se metieron hasta la cocina, tuvieron que recurrir al VAR y hasta Alex Morgan le tuvo que dar una ayudadita a Pulisic, porque no fue suficiente con un pase de Ronaldo Nazario ¿Quién ganó? Acá pueden verlo.

7. Rompe el guion – Mundial 2026

Nike reunió a figuras como Cristiano Ronaldo, Vini Jr., Kylian Mbappé, Alexia Putellas, Virgil Van Dijk, Zlatan Ibrahimović, Bruno Fernandes, Didier Drogba, Jamal Musiala, Raúl Jiménez, Federico Valverde, Ronaldinho, Kate Scott, Erling Haaland, Eric Cantona y nuestro querido Jorge Campos.

Además de LISA, Clint419, Travis Scott, Young Miko, Channing Tatum (como el doble de Haaland), Kim Kardashian, Saint West y Ted Lasso.

La misión era sencilla, grabar un comercial y seguir el guion, pero la combinación futbolistas + balón, desató el caos en todos los sets. Al final solo uno marcó el gol de la victoria ¿Adivina quién?

8. Backyard Legends – Mundial 2026

Para el Mundial del 2026, Adidas se lució con un comercial que reúne a David Beckham, Jude Bellingham, Lionel Messi, Lamine Yamal, Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero y varias figuras más. Cada año, los más grandes futbolistas del mundo se reúnen para intentar derrotar a un equipo de barrio que, al parecer, es invencible.

9. Pídele un tiempo – Sudáfrica 2010

En Sudáfrica 2010, Cerveza Sol animó a todos los aficionados al futbol a pedirle un tiempo a sus respectivas novias con el único objetivo de disfrutar al máximo el Mundial. Pero no se preocupen, la idea era volver cuando terminara el torneo.

Puede que el comercial ya tenga sus años, pero seguramente más de uno aplica esa misma estrategia cada cuatro años.

10. Nada es imposible – Brasil 2014

Este es más emotivo que nada. Para Brasil 2014, el Banco de Chile lanzó un comercial para animar a su selección usando su mejor ejemplo ante la adversidad: los 33 mineros rescatados de la mina de San José en el 2010.

Todos ellos le mandaron un mensaje a los jugadores que tenían que enfrentarse a España y Holanda (Países Bajos), “No le tememos al grupo de la muerte, porque a la muerte ya la hemos vencido”.

11. Sándwich – Sudáfrica 2010

Este tal vez no es muy icónico, pero seguro más de uno recuerda al ‘Chicharito’ y al resto de la Selección Mexicana anunciando sándwiches previo a Sudáfrica 2010. Entre bailes y uno que otro golpe, vemos a Gerardo Torrado, Memo Ochoa, Rafa Márquez y hasta Efraín Juárez. Es más, como diría Efra, ‘es película’.

Seguramente nos faltaron varios más, pero acá dejamos una pequeña lista con los más famosos o emotivos ¿Cuál es su favorito?