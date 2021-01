¿Quién es ‘Mystic Mac’? El alterego de Conor McGregor que es adivino

¿Hasta dónde llega la confianza que uno mismo puede tener?, ¿en qué momento se transforma en arrogancia? Conor McGregor conoce a la perfección su talento y sus condiciones dentro del octágono, es por eso que este personaje llamado “Mystic Mac” no hizo su aparición por primera vez en la UFC, viene desde sus inicios como peleador de artes marciales mixtas.

“Soy un peleador nuevo y sin duda alguna me verán en la UFC y lo verán en el futuro cercano“, dijo en 2008 (5 años antes de su debut en la empresa de Dana White) en una entrevista para Dean Kelly. En ese entonces, comenzaba su camino y tenía toda el hambre de llegar a la empresa más exitosa de MMA, ahí nació “Mystic Mac”.

En esta misma entrevista, su alterego lo haría de nuevo. La pregunta era sencilla, ¿Cuál era su sueño?. La respuesta de Conor o de Mystic Mac fue clara: “Quiero ser campeón ligero del mundo en la UFC. Tener más dinero que no sepa qué hacer con él. Tener una gran vida para mis hijos, para mis nietos“. A la postre cumpliría con estas declaraciones y se convertiría en el peleador mejor pagado de UFC.

La siguiente aparición de Mystic Mac sería en 2014, en la conferencia de prensa previa a su pelea en contra de Diego Brandao dijo: “Saldré ahí y pondré fin a Diego en el primer round, probaré que tengo palabra” y tal cual como lo dijo, Conor salió y acabó con el brasileño en el primer round.

En 2014 volvió a presentar a Mystic Mac, en la promoción de su pelea contra Dustin Poirier fue tajante al hacer la siguiente declaración: “Lo voy a demoler con un jab y se tambaleará. Lo voy a acabar temprano, será un nocaut en el primer round. Presten atención a mis palabras“. Una vez más, lo volvería a hacer y tal cual lo predijo, un jab fue el inicio del final para Poirier, se tambaleó y siguió con el castigo, una victoria en el primer round para Conor y una confirmación para Mystic Mac.

En 2014, Mystic Mac haría una revelación para una futura pelea en contra de Jose Aldo y durante su entrenamiento de preparación en contra de Dennis Siver habló acerca de un enfrentamiento pactado contra el brasileño y el campeón dejando de la contienda antes de subir al octágono: “Si te soy honesto, veo una pelea agendada entre Jose y yo, y también veo a Jose saliéndose“.

Casi un año después, las palabras de Mystic Mac se harían realidad. La pelea estaba promocionándose por diferentes países y Jose Aldo tuvo que salir de la pelea debido a una lesión en las costillas.

Con Jose Aldo fuera del camino por lesión, Chad Mendes entró al juego y Mystic Mac no dudo en hacer acto de aparición. En uno de los episodios de promoción de la pelea tuvo una llamada con el estadounidense y volvió a hacer una predicción: “Escucha, ¿qué vas a hacer?. No puedes pasar ni siquiera de la guardia. Eres cinta blanca en el piso, me tirarás y yo te atacaré desde abajo, nos levantaremos y te atacaré en pie“.

Así sucedió en la pelea, Chad derribó a Conor, no pudo pasar la guardia y McGregor atacó desde el suelo hasta que logró ponerse de pie. Tal como lo había predicho, lo acabó en la pelea de pie. Mystic Mac confió en el talento de Conor para lograrlo.

Finalmente llegaría la pelea en contra de Jose Aldo, una enemistad que llevó al límite al brasileño. Mystic Mac conocía bien a sus rivales y los sabía descifrar perfectamente. En una entrevista previa a su combate por el el título mencionó: “Planeo que el tenga una sobre reacción a mis movimientos y después dejarlo noqueado sin conocimiento“, el resto es historia y Jose Aldo terminó inconsciente sobre la lona.

En uno de sus regresos a la UFC, en 2020 para ser exactos se enfrentó a Donald Cerrone y Mystic Mac regresó también para hacer su predicción: “Es difícil no respetar a Donald a estas alturas. Habrá sangre derramada, no será mala sangre pero Mystic Mac predice que será un nocaut“. ¿Cómo terminó la pelea? A favor de Conor y con Cerrone perdiendo por TKO.

Una nueva predicción de Mystic Mac

McGregor vuelve a la UFC, para enfrentar a un viejo conocido en una revancha. Dustin Poirier se medirá ante Conor este 23 de enero en el evento UFC257. No sólo vuelve el irlandés, también lo hace Mystic Mac con la siguiente predicción: “Voy a acabar con Dustin en menos de 60 segundos”.

¿Podrá Conor McGregor respaldar las palabras de Mystic Mac? Se equivocará en este pronostico. Sin duda alguna, será una pelea que nos mantendrá al borde de las emociones.