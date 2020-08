Lo quiera o no, Ricardo Ferretti tendrá que debutar a un joven canterano de Tigres este fin de semana para encarar a Toluca, ya que Nahuel Guzmán informó que no formará parte del equipo que viaja al Estado de México debido a que dio positivo a pruebas de coronavirus.

La baja del portero argentino llega en el pero momento, ya que Tigres se quedó sin arqueros, de modo que podría debutar Paolo Bedolla, un arquero del equipo Sub 17 que cuenta con apenas 14 años de edad.

El comunicado de Nahuel

El experimentado portero argentino publicó en Twitter que es parte del grupo que dio positivo en los últimos exámenes que se realizaron el miércoles, después del juego contra Puebla, que reportó cuatro casos.

“Quiero confirmar que soy uno de los jugadores que dio positivo al examen Covid en las recientes pruebas que realizó el club. Siempre he intentado ser frontal. No es mi intención ni la del club generar incertidumbre ni falsas especulaciones”, indicó Guzmán.

“Hoy me toca a mi dar positivo y tener que perderme un partido de futbol, pero también me toca ser responsable y cuidar de mi entorno. Ahora apoyaré desde casa como un hincha más”, compartió el sudamericano.

Problemas en la portería

El portero suplente, Miguel Ortega, también compartió que resultó positivo, por lo que causará baja, por lo que la tercera opción es Alan Flores, del equipo Sub 20, pero al igual que Guzmán y Ortega, se encuentra aislado.

La cuarta opción es otro portero Sub 20, Arturo Delgado, quien permanece de baja debido a un desgarre, de acuerdo con TUDN, por lo que el club debe voltear al equipo Sub 17, en el cual juega Paolo Bedolla, exportero de monarcas Morelia Sub 15 y quien de acuerdo con Marca, ha entrenado con los porteros del primer equipo.

Sería el equipo Sub 17 el que surta de porteros al resto de las divisiones, pues cuenta hasta con cinco arqueros registrados, de los cuales Erick González es el que más juego ha tenido en esta temporada, pues ha disputado los dos partidos de la categoría y por lo tanto sería la otra opción para cubrir el arco felino en el Nemesio Díez este domingo.