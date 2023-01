"'Kun', acá estoy": Nahuel Guzmán alza la mano para jugar en la Kings League

La Kings League está revolucionando la industria del futbol de la mano de streamers y figuras del deporte profesional. El torneo organizado en España es la sensación en redes sociales e incluso atrae a jugadores que siguen en activo, como Nahuel Guzmán de Tigres.

El ‘Patón’ es una figura polémica de la Liga MX y quiere trascender de manera diferente. En una transmisión de Twitch con Igor Lichnovsky, aceptó que este torneo le parece una gran idea y que le gustaría jugarlo cuando no concentre con los felinos.

“Qué lindo show la Kings League, eh. Me dan ganas de estar un ratito ahí. Es lo que vende, es el show. A mí me quedan 3 años de carrera, yo me voy. No me tientes. Qué lindo sería un fin de semana, una Fecha FIFA a ir a jugar allá… ‘Kun’, acá estoy“, dijo Nahuel mientras ambos jugadores comían y platicaban de varios temas.

Agencia Mexsport

Además, Nahuel Guzmán demostró que está pendiente de la Kings League y su actividad. PIO FC tiene participación de mexicanos con Rivers como presidenta y Gerardo Torrado como director técnico, pero el argentino sabe que es de los equipos con peores resultados en el torneo.

“Está bueno, a mí me gusta mucho. Hay una chica regia. ¿Cuál es el equipo de la chica regia? PIO FC, de Rivers. Van últimos igual, son un desastre. Perdieron los 3 partidos, hoy arrancaron ganando. Es Torrado el entrenador“.

Eso sí, Nahuel no es el único interesado en la Kings League. Lichnovsky dijo estar dispuesto a dejar de jugar para planear la realización del torneo en su país: “Si se quiere hacer una Kings League en Chile, yo me retiro del futbol y voy a organizarla. Me retiro hoy día y voy. A ‘Kun’, a Ibai, les digo a todos“.

@KingsLeague

El formato que atrae la atención de Nahuel y otros futbolistas

La Kings League comenzó el 1 de enero de 2023 y tiene un formato poco convencional, a comparación del futbol profesional. Este incluye la formación de equipos con un Jugador 12, que puede o no ser profesional; en el caso de Porcinos, ya pudimos ver a Javier Hernández antes de volver con el LA Galaxy.

Kunisports, equipo del ‘Kun’ Agüero’, cuenta precisamente con el exfutbolista desde la Jornada 3. A su vez, el torneo cuenta con fuertes críticos, pero Nahuel Guzmán expresó su deseo de participar, ¿será que se le cumple?