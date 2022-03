Es el colmo: Nailea Vidrio denunció acoso en el Estadio León y la afición la atacó en redes

La afición al futbol mexicano ha demostrado que está lejos de comportarse a la altura dentro de los estadios. El grito al portero es solo uno de los tantos ejemplos y ahora la futbolista Nailea Vidrio denunció acoso en el Estadio León… Sí, el mismo que es su casa.

Vidrio forma parte del plantel esmeralda desde el Apertura 2020 y creó buena relación con los seguidores de la escuadra. Sin embargo, pasó un mal rato en el partido de La ‘Fiera’ contra Seattle Sounders de Concachampions y aprovechó sus plataformas en redes sociales para denunciarlo.

“Estoy súper decepcionada porque estaba en el Estadio León apoyando a mi club, a mis compañeros, y un fan acosó a mi amiga Selena (Castillo). No puede ser que no se hiciera nada al respecto, es impresionante. Estoy decepcionada con los fanáticos, era un fan nuestro supuestamente. Estoy enojada, no sé ni qué decir ya. No es cosa de ahorita, ha pasado siempre.

“Me queda claro que no todos son iguales, pero si te queda el saco, póntelo. Todo lo que digo se ofenden. Ahora resulta que los ofendidos son varios”, agregó la mediocampista esmeralda en stories.

Además de ofrecer disculpas por denunciar la situación, la futbolista adjuntó evidencia sobre los mensajes que recibió en su cuenta de Instagram. Y una vez más, quedó en evidencia que nos hace mucha falta de empatía cuando hablamos de estos temas.

Los mensajes que recibió Nailea Vidrio por exponer a los acosadores del Léon

Un primer seguidor reclamó que la solución era grabar al sujeto en cuestión, porque según su punto de vista no se debe generalizar. Una vez que leyó la historia de Nailea Vidrio, insistió con que la exjugadora de Pachuca se “ofendió” con esta respuesta.

“Te ofendió lo que te dije Nai?? Solo te dije una solución que grabaras al chavo y listo después se renuncia en redes y de más! Pero al parecer te molestó lo que te dije, hasta diciendo que si me queda el saco??”, le envió Kevin Brizuela a Vidrio.

Pero la cosa no termina ahí, porque esos eran los mensajes más ligeros. “Ya morra, ve y pon tu queja en la fiscalía, nada ganas posteándolo. Hasta cagas el palo nada más. Ni que tan buena estuvieras”, escribió otra persona bajo el nombre de Alesso.

Desde hace meses quedó claro que las futbolistas son víctimas de acoso en diferentes niveles y hasta el momento, la Liga MX Femenil ni sus clubes han presentado planes para combatirlo. Todo se queda en condenar situaciones y prometer seguridad; no obstante, las protagonistas no están seguras ni en los estadios.

Otra prueba es que durante el Clásico Nacional Femenil, hubo gente en las tribunas del Estadio Azteca que molestó a las jugadoras con expresiones sobre su físico. No es la primera vez, así que se espera que tanto Nailea Vidrio como Selena Castillo sean respaldadas.