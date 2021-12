NBA no descarta suspender su torneo por repunte de casos por variante Ómicron

El marzo del 2020, la NBA decidió parar sus actividades después de dar a conocer el primer caso de COVID, el de Rudy Gobert, como serie en cadena el resto del mundo del deporte también suspendió torneos durante meses. Un año y nueve meses después, la NBA ya cuenta con un plan por si es necesario suspender de nueva cuenta ante el repunte de casos por la variante Ómicron.

La variante ha comenzado a hacer estragos en el deporte. NFL tuvo que posponer partidos por contagios al interior de los equipos, mientras que en el futbol se han presentado varios casos en Premier League, mientras que Bayern Munich tuvo que jugar a puerta cerrada sus últimos partidos.

NBA no se ha escapado de ello, a pesar de que el 97% de los jugadores ya están vacunados con dos dosis y más del 60% tiene la tercera dosis de refuerzo. La vacuna no evita los contagios y varios equipos han sufrido bajas por positivos y a la NBA le interesa mucho la actividad del 25 de diciembre, fecha en la que se tienen programados cinco partidos, que hasta el momento siguen en pie, pese a que algunos equipos han pedido suspender la liga durante 10 días para evitar más contagios.

¿Se va a suspender la NBA?

Adam Silver, comisionado de la NBA, aseguró que se tenía previsto que en el cierre de año se presentaran más contagios, por lo que no sorprende este repunte.

“No hay planes en este momento para detener la temporada. Nos estamos encontrando donde sabíamos que íbamos a llegar durante los últimos meses, y eso es que este virus no será erradicado y vamos a tener que aprender a vivir con él”, mencionó, aunque no descartó la idea de suspender si el repunte llega a otro nivel. “Por supuesto, hemos analizado todas las opciones”.

La prioridad de la NBA en corto plazo es que se celebren los cinco partidos de Navidad, de los cuales tres partidos tienen prioridad, de acuerdo con Marca: Boston Celitcs vs Milwuakee Bucks, Golden State Warriors vs Phoenix Suns y Brooklyn Nets vs Los Angeles Lakers.

Este último es el que más dudas genera, pues el equipo tiene sólo 10 jugadores disponibles, de modo que los 10 equipos están avisados sobre un posible cambio de horario o la suspensión del partido.

Para la jornada de Navidad, los Nets podrían habilitar a Kyrie Irving, quien no entró en planes al inicio de la temporada al oponerse a la vacuna, mientras que los Warriors esperan la reaparición de Klay Thompson, tras dos años lesionado.