Los Brooklyn Nets preparan el regreso de Kyrie Irving, aún sin vacunarse

Los Brooklyn Nets preparan el plan B para encarar el fin de año y ese plan B se llama Kyrie Irving. El exjugador de los Boston Celtics podría jugar sus primeros partidos de la temporada después de ser descartado por los dirigentes del equipo neoyorquino, luego de que el jugador se negara a aplicarse las vacunas contra COVID.

Nada ha cambiado con Irving, de modo que no ha recibido ninguna dosis, por lo cual está imposibilitado para jugar los partidos de local de su equipo, ya que en Nueva York se ha establecido una norma que prohíbe que las personas no vacunas formen parte de eventos multitudinarios.

Kyrie Irving, la carta bajo la manga de los Nets

De esta manera, los Nets no pueden usar a Irving mientras no esté vacunado en sus partidos de local, así como de visita en ciudades o estados con la misma norma, como en San Francisco, California, donde juegan los Golden State Warriors.

Sin embargo, ante las numerosas bajas por lesión o por contagio, además de la carga física que ya aqueja a jugadores clava como Kevin Durant, los Nets habilitarían a Irving para los juegos de visita, de acuerdo con información de Adrian Wojnarowski.

Hay que esperar un poco para verlo en las duelas

El regreso de Irving tendrá que esperar un poco, ya que los Nets vuelven a jugar como visitantes hasta el 23 de diciembre, ante Portland, mientras tanto, Kyrie estará entrenado con el equipo a la espera de la fecha establecida y después agárrense porque Brooklyn jugará ante los Lakers de LeBron James el 25, así que esa será una buena oportunidad para ver al Big Three: James Harden, Kevin Durant y el susodicho Kyre.

La gira de juegos de visita se cierra el 27 de diciembre, ante los Clippers y no veríamos a Kyrie Irving de nueva cuenta, sino hasta enero ante los Pacers, el día 5 y luego ante los Chicago Bulls, el día 12.

Esto siempre y cuando Irving no dé positivo a controles COVID. Previo a la jornada de Navidad se registran hasta 50 casos en la NBA, por lo que se han aplazado algunos juegos y se contempla la opción para dar de alta a jugadores no registrados para que los equipos no se vean tan castigados.