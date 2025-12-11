Lo que necesitas saber: El flag football debutará como deporte olímpico en Los Angeles 2028.

Agárrense, porque la NFL confirmó que tendrá su propia liga de flag football. El plan es ambicioso, no solo en lo deportivo, también en lo económico, pues se estima que la inversión será de hasta 32 millones de dólares.

La idea es llevar el deporte a las grandes ligas, sobre todo tomando en cuenta que en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 será deporte olímpico. Acá les contamos todos los detalles.

Foto: NFL (Facebook)

Entre los deportes que harán su debut en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, tenemos al flag football, que es muy popular en las escuelas de Estados Unidos. Y aunque existen varios torneos importantes, todos eran de categorías colegiales.

Sin embargo, después de muchos años, la NFL decidió impulsar una liga profesional de flag football con la intención de llevar a dicho deporte a las grandes ligas, además de darle más espacio de competencia a sus atletas y claro, crear más talentos.

“La NFL votó a favor de la creación de una liga profesional de flag football. Esta votación representa un paso crucial para consolidar el flag football como un deporte mundial de primer nivel y crear oportunidades para los aspirantes a atletas de flag football antes de su debut olímpico en Los Angeles 2028″. Dijo Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol de la NFL.

México ganó plata en el IFAF Americas de Flag Football / Foto: IFAF Championship

Aunque es el primer paso, tendrá que pasar un tiempo para que veamos la liga en forma. Por ahora, la NFL se encuentra en los primeros pasos, como la infraestructura, desarrollar programas juveniles para llevar a los estudiantes al lado profesional del deporte.

“Estamos desarrollando la infraestructura para acelerar el crecimiento del juego hacia nuevas alturas, creando una vía clara para que los atletas aspirantes progresen desde programas juveniles y de preparatoria, hasta el nivel universitario y ahora el profesional”.