Lo que necesitas saber:
No se ha jugado ningún partido de NFL en México desde 2022
¡La NFL vuelve a México! Nada menos que el comisionado de la liga, Roger Goodell, confirmó que habrá un partido de temporada regular en el remodelado Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte) en la temporada 2026.
Roger Goodell confirma el regreso de la NFL a México en 2026
“Estaremos de regreso en la Ciudad de México el próximo año, y estamos muy emocionados”, fueron textualmente las palabras de Roger Goodell desde Londres, durante su participación en una conferencia, según retoma la agencia AP.
El anuncio se da este 2 de octubre, justo 20 años después de que Cardinals y 49ers disputaron aquel inolvidable partido en el Estadio Azteca.
México no ha tenido juego de NFL desde 2022, cuando también jugaron Arizona y San Francisco, pues en 2023, 2024 y 2025 no se pudo jugar por el tema de la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026.
Pero con eso de que el Coloso de Santa Úrsula reabre sus puertas en marzo de 2026, no hay nada que impida que la NFL regrese a nuestro país la próxima temporada.
Todos los partidos de NFL que se han jugado en México
El juego en México de la temporada 2026, será el sexto partido de temporada regular de la NFL en nuestro país. Aquel juego en 2005 fue el primero, y como decíamos antes, el último se jugó en 2022.
- 2005: Arizona Cardinals 31-14 San Francisco 49ers
- 2016: Oakland Raiders 27-20 Houston Texans
- 2017: New England Patriots 33-8 Oakland Raiders
- 2019: Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers
- 2022: San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals
Ahora bien, también hubo juegos de pretemporada en México antes de todos esos partidos de temporada regular, algunos como parte del American Bowl, con partidos tanto en el Estadio Azteca, como en el entonces Estadio Azul y en Monterrey:
- 1978: New Orleans Saints 14-7 Philadelphia Eagles
- 1994: Houston Oilers 6-0 Dallas Cowboys
- 1996: Kansas City Chiefs 32-6 Dallas Cowboys
- 1997: Miami Dolphins 38-19 Denver Broncos
- 1998: New England Patriots 21-3 Dallas Cowboys
- 2000: Indianapolis Colts 24-23 Pittsburgh Steelers
- 2001: Dallas Cowboys 21-6 Oakland Raiders
Que empiecen los votos: ¿A qué equipos de la NFL te gustaría ver en México para el 2026?