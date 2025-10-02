Lo que necesitas saber: No se ha jugado ningún partido de NFL en México desde 2022

¡La NFL vuelve a México! Nada menos que el comisionado de la liga, Roger Goodell, confirmó que habrá un partido de temporada regular en el remodelado Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte) en la temporada 2026.

Partido de NFL en México / Foto: Getty

Roger Goodell confirma el regreso de la NFL a México en 2026

“Estaremos de regreso en la Ciudad de México el próximo año, y estamos muy emocionados”, fueron textualmente las palabras de Roger Goodell desde Londres, durante su participación en una conferencia, según retoma la agencia AP.

El anuncio se da este 2 de octubre, justo 20 años después de que Cardinals y 49ers disputaron aquel inolvidable partido en el Estadio Azteca.

El último partido de la NFL en México fue en 2022. Foto: Getty Images

México no ha tenido juego de NFL desde 2022, cuando también jugaron Arizona y San Francisco, pues en 2023, 2024 y 2025 no se pudo jugar por el tema de la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026.

Pero con eso de que el Coloso de Santa Úrsula reabre sus puertas en marzo de 2026, no hay nada que impida que la NFL regrese a nuestro país la próxima temporada.

Partido de NFL en México / Foto: Getty

Todos los partidos de NFL que se han jugado en México

El juego en México de la temporada 2026, será el sexto partido de temporada regular de la NFL en nuestro país. Aquel juego en 2005 fue el primero, y como decíamos antes, el último se jugó en 2022.

2005: Arizona Cardinals 31-14 San Francisco 49ers

2016: Oakland Raiders 27-20 Houston Texans

2017: New England Patriots 33-8 Oakland Raiders

2019: Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers

2022: San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals

Ahora bien, también hubo juegos de pretemporada en México antes de todos esos partidos de temporada regular, algunos como parte del American Bowl, con partidos tanto en el Estadio Azteca, como en el entonces Estadio Azul y en Monterrey:

1978: New Orleans Saints 14-7 Philadelphia Eagles

1994: Houston Oilers 6-0 Dallas Cowboys

1996: Kansas City Chiefs 32-6 Dallas Cowboys

1997: Miami Dolphins 38-19 Denver Broncos

1998: New England Patriots 21-3 Dallas Cowboys

2000: Indianapolis Colts 24-23 Pittsburgh Steelers

2001: Dallas Cowboys 21-6 Oakland Raiders

Que empiecen los votos: ¿A qué equipos de la NFL te gustaría ver en México para el 2026?