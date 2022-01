¡Se volvió loco! NFL multa con miles de dólares a Bruce Arians por golpear a un jugador en el casco

Y como diría el buen Juanga: “¿Qué necesidad?, ¿para qué tanto problema?”. Bruce Arians tuvo un arranque de coraje en contra de uno de sus jugadores en el partido de la ronda de comodines entre Buccaneers y Eagles que le salió en unos cuantos miles de dólares.

Seamos sinceros (perdonen fans de los Eagles), pero Philaelphia no representaba un verdadero problema o una amenaza real para los Buccaneers, entonces menos se entiende la reacción de Bruce Arians con Andrew Adams en una de las jugadas.

A veces es normal que algunos entrenadores -de cualquier deporte- regañen a sus jugadores, pero Bruce Arians lo llevó un poco lejos, pues decidió desquitar su coraje con Andrew Adams en una de las jugadas en defensiva de los Buccaneers y hasta entró al campo para golpearlo en el casco.

Sí, Bruce Arians estaba en las líneas de banca cuando una jugada se acercó a la zona del coach de los Buccaneers y no le gustó algo que hizo el jugador (o tal vez estaba enojado por el precio del limón, que está por las nubes) y se metió para recriminarlo.

Pero no sólo fue el regaño o los gritos, fue un poco más que eso. En un arrebato de locura, le dio un golpe en el casco a su jugador y hasta amagó con darle un codazo. Bruce Arians desquitó todo su coraje y eso que los Buccaneers aplastaron a los Eagles, no imaginamos que hubiera hecho si estaban perdiendo.

Bruce Arians is NOT happy 😳pic.twitter.com/H5Goxcee7S — PFF (@PFF) January 16, 2022

El chisecito de Bruce Arians le salió en una multa costosa

Pues desde la NFL revisaron el video y principalmente la conducta de Bruce Arians, y que le cae la justicia en forma de multa de 50 mil dólares, es lo que le costará al entrenador en jefe de los Buccaneers esta locura en el emparrillado. Si se lo preguntan, la multa en pesos mexicanos es de poco más de un millón de pesotes.

La NFL no se anda con juegos al castigar este tipo de conductas y es que siendo sinceros, Bruce Arians se pasó de lanza con Andrew Adams, que posiblemente cometió un error en defensa (¿o, no?), pero eso no justifica la reacción del entrenador en jefe.

“No, ya he visto suficientes (cosas) tontas. No puedes sacar a los muchachos de un montón. Acabamos de tener una gran jugada, una gran posición en el campo, y él está tratando de sacar a un muchacho de un montón. Y estaba tratando de derribarlo de ese tipo para que no recibiera una penalización“, dijo Bruce Arians sobre sus acciones este lunes en conferencia de prensa.