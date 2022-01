El increíble regalo de Tom Brady a un niño que superó el cáncer de cara al Super Bowl

Los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady siguen su camino rumbo a una nueva edición del Super Bowl y aunque su asistencia no está garantizada, el QB se encargó de que un fan muy especial sí asista al SoFi Stadium. Esta historia es simplemente espectacular y seguramente te emocionará hasta las lágrimas como a nosotros.

Se trata de Noah Reeb, un pequeño de 10 años que superó el cáncer cerebral. Todo comenzó en diciembre de 2020 cuando sufría dolores de cabeza y se le detectó esta enfermedad. El tratamiento requirió de quimioterapia y radiación, por lo que los padres de Noah buscaron al mariscal para que le mandara un mensaje de ánimo.

Esto se cumplió y cuando la pandemia y sus doctores lo permitieron, Noah viajó desde Utah hasta Tampa para un partido de los Bucs con un letrero que decía: ‘Tom Brady me ayudó a superar el cáncer cerebral‘. Aquella imagen conmovió a millones de personas y ahora tiene una espectacular continuación.

Checa la reacción de Noah al enterarse de que Tom Brady lo llevará al Super Bowl

Horas antes de que los Tampa Bay Buccaneers aplastaran a las Philadelphia Eagles, Tom Brady y la NFL se unieron para darle una gran sorpresa a este pequeño. En octubre de 2021, Brady pudo conocer a Noah Reeb e incluso le regaló su gorra. Ahora el gesto fue un poco más grande en términos de lo material, aunque lo más importante es la conexión del QB con sus fans.

Un video que ya le dio la vuelta al mundo en redes nos demostró que la cercanía es posible incluso a la distancia. Eso sí, Noah se quedó un poco congelado por el shock de haberse ‘reencontrado’ con Brady.

“Espero que estés disfrutando de la temporada hasta ahora. Estamos trabajando, preparándonos para comenzar los playoffs. A principios de año levantaste ese cartel de que te ayudé a vencer el cáncer cerebral. Tu lucha ha inspirado a muchas personas, incluyéndome a mí y a otros millones también.

“La NFL y los Bucs esperan enviar fanáticos merecedores al Super Bowl cada año y fanáticos que tienen historias increíbles como la que tú has tenido. Como agradecimiento, trabajé con los Bucs y la NFL para conseguirte a ti y a tu familia boletos para el Super Bowl este año en Los Ángeles. Ciertamente esperamos estar allí, pero sé que vas a estar allí. Cuídate mucho y disfruta los boletos“, explica Tom Brady en el video.

Así que sin importar quien llegue al Super Bowl, todos esperaremos ver a Noah disfrutar de un partidazo. 🏈❤️

.@TomBrady surprised 10-year-old brain cancer survivor Noah Reeb with Super Bowl tickets. This is what it’s all about ❤️ pic.twitter.com/Qo6QdjM1qI