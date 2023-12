Lo que necesitas saber: Se disputa un título en la NBA; vienen finales adelantadas en NFL, partidazos en las mejores ligas de Europa y conoceremos a los finalistas de la Liga MX

¡Lo que nos espera! Un título en disputa en la NBA, partidos claves en la NFL, se define a los finalistas de la Liga MX y habrá partidos brutales en las mejores luigas de Europa. Te dejamos la lista de los eventos deportivos más destacados del fin de semana y la guía para verlos.

1.- La Final del In-Season Tournament de la NBA

Muchos dudamos con eso del In-Season Tournament de la NBA, pero la neta es que hasta el momento va muy bien (de hecho se ha notado el éxito en el rating). Bueno, este fin de semana se juega la primera final de la historia de este nuevo torneo en el mejor basquetbol del mundo.

Todavía no se define la final, pues faltan las semifinales entre Pacers vs Bucks y Lakers vs Pelicans. Pero sean quienes sean los equipos, será un partido épico.

La cancha de los Timberwolves

Lo decimos porque generalmente los partidos de matar o morir en la NBA son espectaculares, por algo la frase “Juego 7” es tan especial. Y sí, la final del In-Season Tournament será a juego único.

Evento Fecha y Horario Dónde ver Final del In-Season Tournament de la NBA Sábado 9 de diciembre

19:30 horas ESPN

2.- Barcelona vs Girona

Pasan y pasan las jornadas y nos seguimos preguntando en qué momento vendrá la caída del Girona. El equipo no deja de sorprender y se mantiene en la parte alta de la tabla junto al Barcelona y el Real Madrid.

Bueno, su cita de este fin de semana es precisamente contra el Barça. Girona llega con 38 puntos, mientras los Catalanes suman 34 unidades. La victoria es vital para Xavi y compañía si no quieren comenzar a rezagarse, pero los Blanquivermells necesitan seguirle al paso al Real Madrid y perder significaría ceder la cima de LaLiga.

Foto: Getty

Los catalanes siguen resintiendo la ausencia de Ter Stegen en el arco, quien fue operado y seguirá fuera por buen tiempo. Pero vienen de dejar en cero a un Aleti que tenía una racha de 14 partidos consecutivos anotando al menos un gol, así que pueden seguir confiando en Iñaki Peña.

Son ya tres victorias consecutivas del Barcelona en casa, pero Girona llega con 5 triunfos seguidos como visitante en liga. ¡Nos espera un choque brutal!

Evento Fecha y Horario Dónde ver Barcelona vs Girona

LaLiga Domingo 10 de diciembre

14:00 horas SKY Sports

3.- Aston Villa vs Arsenal

Seguro que al principio de la temporada nadie pensó ver al Aston Villa en tercer lugar de la Premier League, pero ahí están y llegaron luego de derrotar nada menos que al campeón de Europa, el Manchester City.

Unai Emery llegó para darle otro rostro al Aston Villa, pues los Villanos no sólo están en este momento en puestos de Champions League (torneo al que no asisten desde 1983) también son líderes de su grupo en la Conference League.

Pero si lo del Villa es brutal, ¿qué decir de lo del Arsenal? Sólo una derrota en 15 partidos de Premier League y una racha de 6 victorias seguidas en todos los torneos (porque en Champions también anda con todo).

Foto: Getty

Y lo mejor, nos espera un partido de muchos goles: ambos equipos están en el Top 4 de los clubes con más anotaciones esta temporada en la liga inglesa. Los Villanos llevan 34 goles y el Arsenal 33. También podemos encontrar a los dos en el Top 5 de equipos con más tiros a puerta (231 y 227) ¡Pfffff imperdible!

Evento Fecha y Horario Dónde ver Aston Villa vs Arsenal

Premier League Sábado 9 de diciembre

11:30 horas Paramount+

4.- Semifinales de la Liga MX

De acuerdo, América sentenció al San Luis con el 5-0 y difícilmente la historia podrá cambiar, pero algunas remontadas nos recuerdan que mientras la pelotita ruede, todo puede pasar y quién sabe, en una de esas los potosinos de menos logran hacer más dramática la semifinal de vuelta.

El otro choque es el que resulta más interesante. Tigres y Pumas lucieron muy bien y muy completos en cuartos de final, por lo que se espera una semifinal muy pareja donde sabremos quién intentará evitar que el América gane la 14 (si San Luis no da la sorpresa, ¿verdad?).

Si revisamos la historia, en cuatro series de liguilla Tigres tiene ventaja con tres triunfos (incluyendo aquella inolvidable final en el 2015 donde se fueron hasta penales tras ganar cada uno en casa 3-0). Peeeeeero el último antecedente beneficia a Pumas, ya que dejaron fuera a Tigres en cuartos de final del Apertura 2018.

Foto: MexSport

Importante mencionar también que Gignac buscará hacer historia en el juego de vuelta. Si le hace gol a Pumas, llegará a 200 goles con la camiseta de los felinos en la Liga MX, avanzando más y más en la lista histórica de máximos goleadores en la liga mexicana.

Gignac es el tecer áximo anotador de la Liga MX con un mismo equipo, sólo superado por Cardozo (257 goles con Toluca) y Borgetti (205 con Santos). Imagina lo que sería anotar ese gol 200 en casa y quizá dándole el pase a otra final a sus Tigres.

Evento Fecha y Horario Dónde ver América vs San Luis

Semifinal Vuelta Liga MX Sábado 9 de diciembre

20:00 horas Canal 5, TUDN y ViX Tigres vs Pumas

Semifinal Vuelta Liga MX Domingo 10 de diciembre

20:00 horas Canal 5, TUDN y ViX

5.- Par de partidazos en la NFL

Desde que vimos en el calendario de la NFL que estos partidos se jugarían la misma semana, nos emocionamos como pocas veces. Bueno, ¡llegó la hora de disfrutarlos!

Por un lado tenemos un Eagles vs Cowboys, que para el momento en que se da es básicamente una “final divisional”. Philadelphia ya sólo tiene un juego de ventaja sobre Dallas, por lo que una derrota podría significar perder el liderato de la NFC East y complicar su intento de regresar al Super Bowl.

Los Cowboys son el equipo con más recepciones para TD en toda la NFL, y también tiene a la defensa que más intercepciones devuelve hasta la zona de anotación del rival. Eagles tendrá que seguir confiando en su poder terrestre; están en el Top 5 de equipos con más yardas por tierra y a los Cowboys no les va muy bien frenando la carrera de sus oponentes.

Foto: Getty

Ahora hablemos del otro partido: Chiefs vs Bills. De acuerdo, ni uno ni el otro llega como el mejor exponente de la Conferencia Americana, pero precisametne eso vuelve aún más interesante este juego.

Foto: Getty

Bills no puede permitirse la derrota o podría perder toda oportunidad de ser campeón divisional. Con sólo tres juegos por delante podría quedar 4 por debajo de Miami. Por otro lado, si los Chiefs pierden podrían ponerse a dos juegos de Dolphins y Ravens en la lucha por ser el sembrado 1 de la Americana.

Además, también deben estar pendientes de los Broncos, porque una victoria de Denver y entonces también peligraría el título divisional. Mahomes vs Josh Allen… ¡imperdible!

Evento Fecha y Horario Dónde ver Chiefs vs Bills

Domingo 10 de diciembre

15:25 horas Fox Sports Eagles vs Cowboys Domingo 10 de diciembre

19:20 horas ESPN y Star+

