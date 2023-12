Lo que necesitas saber: Hasta ahora ningún equipo se ha levantado de una desventaja de 5 goles. San Luis necesita ganar por diferencia de 6 goles en el Estadio Azteca

“Ya denles la Copa”, “Ya para qué juegan el de vuelta” o “Mejor que ni se presenten”, fueron algunas de las frases que nos dejó el partido de Ida de las semifinales en la Liga MX. América le pasó por encima a San Luis y cualquiera pensaría que la Vuelta en el Estadio Azteca es mero trámite.

América goléo 5-0 a San Luis en semifinales / Foto: MexSport

Sin embargo, la historia nunca miente y hay varios ejemplos de que en el futbol todo es posible. La Liga MX ha visto remontadas épicas que parecían imposibles de lograr antes de que se lograran. Acá te dejamos algunas de las más memorables.

1.- Chivas vs Cruz Azul en el 2003 (ventaja de 4-1)

¿Qué te parece iniciar esta lista con un invitado experto en perder grandes ventajas? Sí, hablamos de Cruz Azul. La palabra cruzazulear no se inventó de la nada, y uno de los ejemplos más recordados fue la remontada de Chivas en el Clausura 2003.

La Máquina se llevó la Ida 4-1 y parecía que se llevaria esa serie de repechaje. Es más, anotaron primero en la Vuelta, por lo que estaban 5-1 en el global. Pero el rebaño terminó ganando 4-1 ese partido —5-5 global— y gracias a su mejor posición en la tabla dejó fuera a los celestes.

2.- Tigres vs América en el 2005 (ventaja de 3-1)

No te dejes engañar por ese 3-1, que aunque no parece tan abultado, la cosa cambia cuando recordamos que fue de visitante. América le pegó con ese marcador a Tigres en los Cuartos de Final del Apertura 2005. Los felinos debían ganar sí o sí por tres goles o más en el Azteca… y lo hicieron. Ganaron 4-1 y se llevaron la serie con global de 5-4.

3.- Pumas vs Cruz Azul en el 2020 (ventaja de 4-0)

Otra vez Cruz Azul por acá. La Máquina derrotó a Pumas 4-0 en las semifinales del Guard1anes 2020. Mucho se dijo que la Vuelta ya no era necesaria, ¡pero los felinos ganaron por el mismo marcador en CU!

Lo más doloroso fue que el cuarto gol de Pumas cayó al minuto 89 (¡al 89!) y gracias a la posición en la tabla, el equipo universitario calificó a la final dejando en la lona a Cruz Azul. Se le recuerda como “La madre de todas las cruzazuleadas”.

4.- América vs Tampico Madero (ventaja de 4-1)

Hablando de finales, la victoria del América sobre Tampico Madero en el PRODE 85 es de las más recordadas. La Jaiba Brava ganó 4-1 el primer partido. ¿La Vuelta? Terminó 4-0 a favor de las Águilas para un global de 5-4 y América campeón.

Foto: MexSport

5.- Toluca vs Necaxa en 1998 (ventaja de 4-1)

Otra ventaja en el partido de Ida que no te debe engañar. Aunque Necaxa se llevó el primer partido de la final del Verano 98 apenas por 2-1, en la Vuelta se fueron al frente 2-0 en los primeros minutos del partido. Es decir, la ventaja era de 4-1 recién iniciado el juego.

Toluca vino de atrás y ganó 5-2, para un global de 6-4, con lo que le arrebató el título de las manos a los Rayos.

Foto: MexSport

6.- América vs Necaxa en el 2002 (ventaja de 2-0)

Otra ventaja “corta” y de nuevo los Rayos. Imposible no enlistar la final del Verano 2002. Acá el mérito no es sólo que las Águilas remontaron un 2-0 para ganar el global 3-2, lo memorabe fue que en la Ida los Rayos se vieron muy superiores y no parecía haber forma de que el América regresara, pero lo hizo.

7.- América vs Cruz Azul en el 2013 (ventaja de 2-0 faltando pocos minutos)

No podíamos culminar esta lista con otra final que no fuera la del 26 de mayo del 2013. Cruz Azul ganó la Ida contra América 1-0 y en la Vuelta se puso al frente con el mismo marcador en los primeros minutos. Diego Reyes se fue expulsado por las Águilas y todo parecía puesto para que La Máquina pusiera fin a la sequía de 16 años sin ser campeón en el mismísimo Estadio Azteca (que para entonces todavía no era su casa).

Faltaban sólo minutos para que terminara el partido y la ventaja era de 2-0, pero ese día se gestó una de las mayores cruzazuleadas. Mosquera y Moi Muñoz empataron el partido en tiempo de compensación y los penales fueron para el Ame.

Ningún equipo ha podido remontar 5 goles de desventaja

Como ves, ninguna remontada ha sido de 6 goles como la que necesita San Luis. Esto porque sólo otras dos veces se ha dado un 5-0 en la Ida de una serie de liguilla en la Liga MX y el equipo que recibió dicha goleada no pudo levantarse.

Santos le ganó 5-0 a Querétaro la Ida de la final del Clausura 2015, y aunque Gallos dio un susto al ganar 3-0 la vuelta, fue insuficiente.

La segunda ocasión fue en el Apertura 2022, cuando el propio América derrotó 6-1 a Puebla en la Ida de cuartos de final. La Franja no sólo fue incapaz de remontar, terminó perdiendo la vuelta también por goleada y el global quedó 11-2.

San Luis es el tercer equipo en la historia que necesita remontar una desventaja de 5 goles, parece imposible, pero mientras la pelotita ruede…

