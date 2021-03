NFL relaja medidas contra COVID-19: Adiós mascarillas y distancia social en el Draft

El Draft de la NFL está cada vez más cerca y los equipos ya están analizando todo tipo de escenarios para reforzar sus equipos y con la novedad de que ahora podrán estar presencialmente, pero afortunadamente para los asistentes podrán ir más relajados en cuanto a las restricciones que se venían usando para la propagación del COVID-19.

NFL les hizo llegar un memorándum a todos los miembros de los equipos, en el que menciona que le pueden decir adiós a las mascarillas y a la distancia social, siempre y cuando todo el personal presente cumpla con ciertos requisitos que la liga impone.

Cubrebocas fuera y también la sana distancia, la NFL busca a toda costa dar un paso hacia la normalidad para la nueva temporada, pero es necesario que las vacunas hayan sido aplicadas y no sólo con la vacunación es suficientes, pues hay que cumplir otras medidas.

Para poder estar en el evento sin mascarilla ni restricción de distanciamiento, la persona debe haber recibido dos dosis de las vacunas Moderna o Pfizer y haber completado el período requerido de dos semanas después de la inyección, o haber recibido la vacuna Johnson & Johnson y haber completado el requisito de dos semanas después de la inyección, de acuerdo con el memo enviado por la NFL.

The NFL informed clubs today it’ll relax restrictions on masking, distancing, etc., in a team’s draft room if all individuals are vaccinated. Note: This isn’t a ban on non-vaccinated individuals in draft rooms, they just would have to follow enhanced restrictions in a prior memo. pic.twitter.com/NlquhwpqfQ

