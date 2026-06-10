Lo que necesitas saber: México calificó a Brasil 2014 vía repechaje, gracias a Miguel Herrera

¿Cuál es la eliminación más dolorosa de México que recuerdas en los Mundiales más recientes? La de Brasil 2014 podría estar en un top 5 histórico porque hasta le fecha muchos seguimos pensando que no era penal aquella jugada de Arjen Robben con Rafa Márquez en el cierre del partido de los Octavos de Final, ante Países Bajos.

Y es que teníamos a La Naranja Mecánica en las menos. Los teníamos, eran nuestros y los dejamos ir… Al final del partido nos quedamos en silencio, incrédulos por la forma en la que se nos fue aquel partido, mientras que en Fortaleza el plantel del Tricolor se derrumbó en los vestidores.

Miguel Herrera: El vestidor era un velorio después del ‘No era penal’

Migiel ‘Piojo’ Herrera era el estratega de aquella Selección Mexicana que llegó al Mundial vía repechaje y nos contó en Sopitas FC parte de aquella amarga experiencia tras el ‘No era penal’ y recordó que fue el último en entrar al vestidor.

“Es un momento difícil. Yo me quedo reclamándole al arbitro un poco porque había sancionados dos o tres cosas que para nosotros no eran. En ese Mundial estaban pasando las repeticiones constantemente en las pantallas del estadio y se lo señalaba al árbitro”.

“Entonces me quedé ahí discutiendo, me voy al vestir y cuando entro era un velorio. Unos llorando, otros cabizbajos y tienes que entrar a levantar al grupo, de decirles ‘muchachos, vamos para adelante, vienen cosas distintas para ustedes’”, contó el ahora técnico del Atlante.

Miguel Herrera en Sopitas FC

En Brasil 2014 decían que no haríamos ni un gol

La Selección Mexicana fue criticada por la forma en la que calificó al Mundial de Brasil 2014, y Miguel Herrera recuerda que las expectativas eran tan bajas que incluso se decía que el Tri no haría ni un gol.

Sin embargo le ganamos 1-0 a Camerún, con gol de Oribe Peralta. Se empató 0-0 con el anfitrión Brasil, con la mejor actuación de Guillermo Ochoa en Mundiales, y se cerró la fase de grupos con un baile de 3-1 a Croacia, con goles de Rafa Márquez, Andrés Guardado y ‘Chicharito’.

Miguel Herrera en Sopitas FC

Finalmente caímos 2-1 ante Países Bajos, tras el gol de Giovani Dos Santos. “Hicimos un Mundial aceptable, nadie nos puede reclamar lo que entregamos en la cancha porque la expectativa de ese Mundial era muy baja. Cuando salimos hacia Brasil había gente que decía que no íbamos a hacer ni un gol”.