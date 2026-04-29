Lo que necesitas saber: Será la tercera etapa de Miguel Herrera como entrenador de Atlante

El Atlante ya está listo para volver a la Liga MX. Todavía no termina el Clausura 2026, pero los ‘Potros de Hierro’ ya presentaron a Miguel Herrera como su entrenador para el Apertura 2026.

El ‘Piojo’ no es ningún extraño para el equipo; al contrario, además de ser un expotro, también será la tercera vez que dirigirá al Atlante.

Y aunque viene de fracasar con la Selección de Costa Rica y no clasificar al Mundial 2026, la directiva aplicó un ‘más vale bueno conocido que malo por conocer’.

Imagen Planeta Atlante vía Facebook (Mejorada con IA)

Miguel Herrera es el nuevo entrenador del Atlante

“¡BIENVENIDO PIOJO! Miguel Herrera asume el mando de nuestros Potros De Hierro. Experiencia, carácter y ADN azulgrana para llevar al Atlante a lo más alto”, fue el mensaje del equipo.

Todas las veces que Miguel Herrera a dirigido al Atlante

En el 2011 dirigió 36 partidos 11 victorias 8 empates 15 derrotas

Entre el 2002 y 2004 dirigió 96 partidos 38 victorias 31 empates 27 derrotas

Entre el 2001 y 2022 fue entrenador asistente de Carlos Reinoso