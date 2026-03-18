Noa Lang, jugador del Galatasaray, fue trasladado de emergencia a un hospital en Inglaterra tras sufrir un accidente en el partido de los Octavos de Final de la Champions League, frente al Lieverpool. Las primeras versiones indican que el futbolista neerlandés podría perder el dedo pulgar de la mano derecha tras un incidente con una de las vallas publicitarias de la cacha Anfield.

El accidente de Noa Lang en el Liverpool vs Galatasaray

La acción ocurrió en la parte final del partido, cuando Noa Lang intentaba cubrir el balón para que éste no saliera de la cacha, sin embargo, éste se escurrió por la línea de meta. El futbolista del Galatasaray intentó frenar apoyándose con la mano derecha en la valla de publicidad, pero el dedo quedó atrapado en las estructuras.

Noa Lang’ın talihsiz sakatlığı yaşadığı pozisyon pic.twitter.com/BPXCFWXX0a — Eski Açık (@EskiAcikOnline) March 18, 2026

Lang se fue al suelo y de inmediato fue asistido por los médicos del Galatasaray, durante varios minutos. Fue necesario suministrarle oxígeno debido al intenso dolor y al shock, y después fue retirado en camilla, directo a un hospital para ser operado.

Virgil van Dijk y Cody Gakpo, jugadores neerlandeses del Liverpool, se acercaron a él para darle apoyo.

Noa Lang cerrahi operasyon için hastaneye götürülüyor. pic.twitter.com/odNyhoeGYg — PushSpor (@pushspor) March 18, 2026

Noa Lang, trasladado a un hospital

Algunas versiones llegaron a sugerir que Noa Lang había perdido el dedo, otras apuntan a que había un corte importante que lo ponía en riesgo de amputación.

“Tiene un problema importante en un dedo. Su estado será evaluado en el hospital, donde lo llevaron rápidamente. Si es necesaria una operación, se tomará una decisión al respecto“, dijo el DT de Galatasaray Okan Buruk.

Noa Lang, retirado en camilla / @Offsider_ES

Jeremie Frimpong fue consultado al final del partido y dijo: “Acabo de ir a ver cómo está. Dicen que le falta la mitad del dedo”.

En cualquier caso, y a diferencia de una extremidad, los dedos de la mano y del pie pueden reimplantarse a través de una microcirugía en la cual se recolectan los huesos, tendones y otros tejidos, siempre y cuando la atención médica sea rápida.