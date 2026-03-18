Lo que necesitas saber:

Los Cuartos de Final se jugarán en el mes de abril

Real Madrid jugará frente al Bayern Munich en el plato fuerte de los Cuartos de Final de la Champions League, instancia a la que están invitados tres equipos españoles, dos ingleses, un alemán, un francés y un portugués.

PartidoIdaVuelta
Real Madrid vs Bayern MunichMartes 7 de abrilMiércoles 15 de abril
Sporting de Lisboa vs ArsenalMartes 7 de abrilMiércoles 15 de abril
PSG vs LiverpoolMiércoles 8 de abrilMartes 14 de abril
Atlético de Madrid vs BarcelonaMiércoles 8 de abrilMartes 14 de abril

¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final de la Champions?

Los Cuartos de Final de la Champions League se disputan así: los juegos de ida son el 7 y 8 de abril, mientras que los duelos de vuelta serán el 14 y 15 de abril.

Cuartos de Final de la Champions
Cuartos de Final de la Champions

Así se jugarán los Cuartos de Final de la Champions League

Aquí te contamos como se van conformando los partidos de los Cuartos de Final de la Champions, después de haberse completado cuatro de las ocho series.

Sporting Lisboa vs Arsenal

Arsenal jugará frente al Sporting de Lisboa después de que el equipo inglés despachara al Bayer Leverkusen en el global 3-1, mientras que Lisboa remontó 5-3 al Bodo/Glint.

El primer partido de esta serie se jugará en Lisboa y el juego de vuelta será en Londres.

Arsenal eliminó al Bayer Leverkusen
Arsenal eliminó al Bayer Leverkusen / FB Arsenal

Real Madrid vs Bayern Munich

Real Madrid tendrá que jugar los Cuartos de Final frente al Bayern Munich. Los merengues no encontraron rival en el Manchester City, al que vencieron 5-1 en el global, durante los Octavos de Final, y los bávaros golearon 6-1 en el juego de ida al Atalanta, en Italia, para después rematarlos 4-1 en Alemania (10-2 en el global).

Bayern Munich enfrentará al Madrid en la ida en Alemania, y la vuelta será en el Santiago Bernabéu.

Vinicius le marcó un gol al City
Vinicius le marcó un gol al Machester City / FB Real Madrid

PSG vs Liverpool

PSG se despachó con la cuchara grande frente al Chelsea, al que le clavó un 8-2 en el global, y su siguiente rival tendría que ofrecer más resistencia, se trata del Liverpool, que perdió la ida en su serie contra Galatasaray (1-0), pero después goleó 4-0 en la vuelta.

El primer encuentro se disputa en París, mientras que la serie se cerrará en Anfield.

Liverpool calificó a Cuartos de Final
Liverpool calificó a Cuartos de Final

Barcelona vs Atlético de Madrid

Barcelona se pasó de lanza con Newcastle, al castigarlo con un 7-2 en la vuelta (8-3 en el global) y como premio le tocará enfrentar al Atlético de Madrid, que también consumó su pase tras golear a otro equipo inglés, Tottenham, aunque este puso más resistencia (7-5 en el global).

Los equipos españoles iniciarán la serie en el Camp Nou y se cerrará en la cancha del Atlético de Madrid, para el juego de vuelta.

Barcelona en Champions League
Barcelona en Champions League / FB Barcelona

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

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