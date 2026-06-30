Lo que necesitas saber:

Noruega nunca ha jugado el quinto partido de un Mundial

La Selección de Noruega ya hizo historia en el Mundial 2026, después de eliminar a Costa de Marfil, pues por primera vez disputará un quinto partido en una Copa del Mundo y será rival de Brasil en los Octavos de Final, el domingo 5 de julio. 

Noruega había guardado a sus estrellas en el partido pasado, contra Francia, entre ellos a Erling Haaland, y en su regreso al cuadro titular el ‘Androide’ se hizo presente y marcó diferencia, pues convirtió el gol del triunfo vikingo a cinco minutos del final y ya suma cinco goles en la Copa del Mundo.

Noruega venció a Costa de Marfil
Noruega venció a Costa de Marfil
Noruega enfrentará a Brasil
Noruega enfrentará a Brasil

Noruega ya le ganó a Brasil en Francia 1998 

Noruega juega apenas su cuarto Mundial (disputó antes los de 1938, 1994 y 1998) y jamás había superado la primera fase de eliminación directa

En 1938 solo disputó un partido por el formato de competencia y en Estados Unidos 1994 quedó eliminado en fase de grupos, de modo que Francia 1998 había sido su mejor actuación en Copas del Mundo al jugar por primera vez cuatro partidos. 

En aquel Mundial fue eliminado por Italia 1-0, en la fase de Octavos de Final, misma que volverá a jugar después de 28 años y su rival será Brasil, al que le ganó en la fase de grupos de Francia 1998. 

Noruega se impuso en aquella ocasión 2-1 con dos goles en los siete minutos finales.

Goles: Costa de Marfil 1-2 Noruega

A cinco minutos del final, Haaland sólo tuvo que empujar el balón al arco para poner en ventaja a Noruega una vez más.

Amad Diallo marcó el gol del empate de Costa de Marfil a los 74 minutos en una jugada de puro pulmón.

Noruega se había adelantado a los 39 minutos con un golazo de Antonio Nusa, quien tomó el balón por el costado derecho, se metió al área y definió con un disparo que se metió prácticamente en el ángulo.

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

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