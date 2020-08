Perder el partido por no poder viajar: La nueva regla de la UEFA para la próxima Champions y Europa League

La pandemia de coronavirus sigue latente en gran parte del mundo, por ello la UEFA ha implementado una nueva regla (además de las que entrarán en vigor para esta edición) con el fin de proteger la salud de los jugadores. Para la próxima edición de la Champions League y Europa League un equipo perderá el partido si no puede viajar al país sede y no avisa con antelación a este organismo, pues el resultado sería tomado como ‘abandono’.

En distintas partes del mundo pero en particular en Europa, han habido rebrotes de coronavirus, mismos que podrían impedir que algún club viaje a otro país para disputar un partido, es por ello que la UEFA quiere estar en constante comunicación con los clubes, por si hay alguna nueva restricción de viaje que ellos desconozcan.

De acuerdo a información de ‘Sky Sports‘, la UEFA anunció que para la próxima edición de la Champions y Europa League publicará una serie de restricciones (que ellos investigarán) sobre los viajes de país a país, siendo esta una guía para comprender si un equipo no puede viajar a otro lugar por la situación del coronavirus.

Clubs participating in next season’s European competitions could be made to forfeit matches if they fail to inform UEFA of travel restrictions.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 5, 2020